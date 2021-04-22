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Общество
На крупных кладбищах Москвы запущены автобусные маршруты

На крупных кладбищах Москвы запущены автобусные маршруты

Для облегчения передвижения граждан по территории крупных кладбищ Москвы ГБУ "Ритуал" запустило бесплатные автобусные маршруты. Они ходят каждые 15-20 минут, а остановки осуществляются по требованию.
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«За первую неделю было совершено 3 360 рейсов и перевезено 26 884 пассажира. Автобусы ходят каждые 15-20 минут в зависимости от кладбища. Для этих целей автопарк ГБУ «Ритуал» на первом этапе был пополнен 25 автобусами ГАЗель Next Citiline. Перевозка граждан осуществляется на безвозмездной основе», – сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

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Там же отметили, что ожидают высокой нагрузки на маршруты в Вербное воскресенье, 25 апреля, и на Пасху, 2 мая.

В программу безопасной перевозки вошли: Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское Западное, Хованское Северное, Хованское Центральное, Щербинское Центральное и Щербинское Южное кладбища.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 22 апреля 2021, 10:27

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