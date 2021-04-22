На крупных кладбищах Москвы запущены автобусные маршруты

«За первую неделю было совершено 3 360 рейсов и перевезено 26 884 пассажира. Автобусы ходят каждые 15-20 минут в зависимости от кладбища. Для этих целей автопарк ГБУ «Ритуал» на первом этапе был пополнен 25 автобусами ГАЗель Next Citiline. Перевозка граждан осуществляется на безвозмездной основе», – сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».
Там же отметили, что ожидают высокой нагрузки на маршруты в Вербное воскресенье, 25 апреля, и на Пасху, 2 мая.
В программу безопасной перевозки вошли: Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское Западное, Хованское Северное, Хованское Центральное, Щербинское Центральное и Щербинское Южное кладбища.
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