Новое останкохранилище в Москве позволит создать кадровый резерв в ритуальной сфере

"Принципы работы останкохранилища соответствуют принципам государственной политики в сфере похоронного дела. В его задачи входит предпохоронное содержание умерших в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами действующего законодательства", – сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".
Кроме того, останкохранилище позволит готовить работников по специальности "бальзамировщик", в полном соответствии с профессиональным стандартом "специалист в области похоронного дела". Останкохранилище даст возможность создать кадровый резерв – это крайне необходимо в виду того, что в скором времени планируется изменения в федеральном законодательстве. Они запретят оказывать медицинские услуги в медицинских учреждениях.
В пресс-службе ГБУ "Ритуал" добавили, что останкохранилище позволит внедрить прейскурант на услуги по подготовке тел умерших, удовлетворяющий потребности всех социальных групп.
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