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Общество
Собянин: Число памятников в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз

Собянин: Число памятников в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз

В столице в 21-й раз проходят Дни исторического и культурного наследия. Москвичи и гости столицы смогут попасть на экскурсии по нескольким объектам, которые впервые открывают для свободного посещения, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

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«Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения либо прошли через масштабные реставрационные работы», — написал градоначальник.

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Впервые все желающие смогут попасть в усадьбу Г.А. Каратаевой – И.В. Морозова в Леонтьевском переулке. Перед началом Великой Отечественной войны в этом здании находилось посольство Германии. Отсюда ранним утром 22 июня 1941 года немецкий посол фон Шуленберг выехал в Кремль, чтобы вручить ноту об объявлении войны.

"Во время Великой Отечественной в доме работало Совинформбюро, а в последующие годы размещались посольства ГДР и Кубы», — рассказал Собянин.

Здание комплексно отреставрировали. Теперь оно предстанет перед экскурсантами в первозданном виде.

Фото: www.mos.ru

Впервые в этом году открывается для свободного посещения и дом купца В.Е. Быкова на 2-й Брестской улице. Модернистское здание построили по проекту архитектора Льва Кекушева в начале прошлого века. Но к началу XXI столетия дом пришел в упадок.

«Реставраторы вернули памятник к жизни, и теперь он вновь украшает облик Москвы, радует глаз поклонников истории и культуры», — отметил градоначальник.

Узнать много нового гости могут при посещении знакомых московских объектов, отреставрированных в прошлом году. Среди них – Северный речной вокзал, дом Наркомфина, кинотеатр "Художественный".

Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва

По словам Собянина, за последние 10 лет в столице привели в порядок 1,6 тысячи объектов культурного наследия.

"Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз. А доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 95 процентов", – подчеркнул мэр.

В этом году отреставрируют около 100 объектов. В порядок приведут ГЭС-2 на Болотной набережной, несколько павильонов ВДНХ и другие памятники истории и архитектуры, рассказал градоначальник.

С программой Дней исторического и культурного наследия можно ознакомиться на сайте «Узнай Москву».

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин /АГН Москва
Автор: 19 мая 2021, 10:13 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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