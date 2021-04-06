Госдума приняла во втором чтении проект о запрете изъятия домашних животных за долги

У должников нельзя будет изъять их питомцев. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении.

Осенью прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги. Авторами этой инициативы выступили председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно поправкам в Гражданский процессуальный кодекс РФ, будет запрещено изымать домашних животных по исполнительным документам у граждан-должников. Однако этот закон не распространяется на тех, кто содержит животных для предпринимательских целей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту инициативу и назвал ее правильной. По его мнению, это будет гуманно по отношению не только к домашним животным, но и к их владельцам. Спикер отметил, что изъятие питомцев – болезненное событие, поскольку для многих они являются членами семьи.

"Это недопустимо. Принятый сегодня законопроект позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное", – сказал Володин.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в течение весенней сессии Госдума рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Вячеслав Володин прокомментировал резонансное ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била.