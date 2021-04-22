Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

Благодаря ЭМК все медицинские документы всегда находятся под рукой. В электронном виде хранятся протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, выписные эпикризы из стационара, больничные листы, электронные рецепты, данные о прививках и вызовах скорой помощи.
До недавнего времени москвичам было необходимо проходить весьма утомительную процедуру авторизации, чтобы начать пользоваться электронной медицинской картой. Теперь же это можно сделать гораздо быстрее и проще. Доступ к ЭМК открыт для всех жителей Москвы, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru
Чтобы стать владельцем ЭМК, нужно выбрать соответствую услугу на mos.ru. Если же электронная карта нужна ребенку, то в свой профиль необходимо добавить информацию о детях. Те, кто не авторизирован на сайте mos.ru, может воспользоваться ЭМК, пройдя процедуру идентификации на gosuslugi.ru или Сбер ID.
Благодаря нововведению электронной картой смогут пользоваться 5,2 миллиона человек (более 40% жителей Москвы). Важно понимать: ЭМК – это не просто удобная услуга, а инструмент, который помогает сохранить хорошее здоровье на долгие годы.
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