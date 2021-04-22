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Общество
Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

Электронной медицинской картой на портале mos.ru за последний год воспользовались 2,3 миллиона москвичей. Благодаря свободному доступу к ЭМК можно тратить меньше времени на посещение поликлиник и тщательно следить за своим здоровьем, рассказал на страницах своего блога мэр столицы Сергей Собянин.
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Благодаря ЭМК все медицинские документы всегда находятся под рукой. В электронном виде хранятся протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, выписные эпикризы из стационара, больничные листы, электронные рецепты, данные о прививках и вызовах скорой помощи.

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До недавнего времени москвичам было необходимо проходить весьма утомительную процедуру авторизации, чтобы начать пользоваться электронной медицинской картой. Теперь же это можно сделать гораздо быстрее и проще. Доступ к ЭМК открыт для всех жителей Москвы, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru

Чтобы стать владельцем ЭМК, нужно выбрать соответствую услугу на mos.ru. Если же электронная карта нужна ребенку, то в свой профиль необходимо добавить информацию о детях. Те, кто не авторизирован на сайте mos.ru, может воспользоваться ЭМК, пройдя процедуру идентификации на gosuslugi.ru или Сбер ID.

Благодаря нововведению электронной картой смогут пользоваться 5,2 миллиона человек (более 40% жителей Москвы). Важно понимать: ЭМК – это не просто удобная услуга, а инструмент, который помогает сохранить хорошее здоровье на долгие годы.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 17:56 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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