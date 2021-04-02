Журналисты рассказали о вызывающем поведении Навального в колонии

Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Сторонники скандального блогера жалуются на тяжелые условия в исправительном учреждении. Однако журналистам удалось получить кадры, на которых Навальный ведет себя вызывающе и провокационно, что с образом "страдальца" явно не вяжется.

На сделанных 26 марта кадрах осужденный Навальный прогуливается с чашкой чая по помещению второго отряда. Сам блогер в тот же день утверждал, что у него сильно болит правая нога и ему тяжело вставать.

Навальный жалуется на сотрудников колонии, называет их "вертухаями", но сам ведет себя нагло и развязно. На кадрах видно, что блогер общается с сотрудником исправительного учреждения, одну руку держа в кармане, другой попивая чай.

"Всей своей позой, рукой в кармане "гонимый оппозиционер" дает понять человеку в форме свое якобы превосходство над ним, в то время как сокамерники стоят почти вытянувшись в струну. На сделанное замечание относительно его поведения Навальный, продолжая отыгрывать статус вора, отвечает хамством, на повышенных тонах объясняя, что местные законы для него не писаны", – сообщает портал Life.

За подобное поведение 29 марта у Навального накопилось шесть выговоров: за нарушение формы одежды, распорядка дня и за отказ выполнять обязанности дежурного.

Некоторые из отряда Навального признались, что им поступают денежные средства с неизвестных карт. Таким образом блогер может пытаться купить расположение других осужденных, полагают журналисты.

Несмотря на жалобы Навального, МРТ-обследование не выявило серьезных для его возраста проблем.

"Однако он все равно продолжает жаловаться в соцсетях на плохое самочувствие и на этом основании требует у руководства колонии новые поблажки", – пишет портал.

В отличие от коек других осужденных, спальное место Навального гораздо более удобное. По рекомендации врача вместо пружинной ему предоставили койку с жестким дном. Спит блогер в масках и берушах, уточняют журналисты, сравнивая условия пребывания Навального с областным пионерлагерем или хостелом.

"Получается, что Алексей Анатольевич — не больной человек. Если у него уж что и больное, так это совесть. Поэтому он продолжает отыгрывать из себя "арестанта всероссийского масштаба", – резюмирует Life.

Московский городской суд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный – 2,8 года в колонии общего режима. Навальный признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.