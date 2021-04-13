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Общество
Госдума запустила виртуальные экскурсии на своем сайте

Госдума запустила виртуальные экскурсии на своем сайте

С 13 апреля на официальном сайте Государственной Думы доступны виртуальные экскурсии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
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Государственная Дума постепенно возвращается к привычной работе: вновь открыты столовые и буфеты, завершен период "удаленки" для помощников депутатов, сообщил Володин. Предстоит еще многое сделать, чтобы вернуться к обычной жизни и очным встречам, отметил спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, отдельного внимания требует вопрос открытия Государственной Думы для тех, кто хочет ознакомиться с ее работой. До пандемии ГД посещали 10 тысяч экскурсантов ежегодно, уточнил спикер.

В 2020 году Дума была вынуждена временно приостановить экскурсии. Володин не исключил, что это ограничение будет отменено в последнюю очередь.

"Понимая это, мы предлагаем всем воспользоваться виртуальной экскурсией, которая доступна с сегодняшнего дня на сайте Госдумы", – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Посетители виртуальной экскурсии получат дополнительные возможности. Они смогут оказаться за трибуной в зале пленарных заседаний, посмотреть зал Совета ГД.

Кроме того, экскурсанты увидят, какие книги стоят на полках в кабинетах лидеров парламентских фракций, узнают много нового об истории Государственной Думы, рассказал Володин.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 10:13 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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