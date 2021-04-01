Познера прогнали из Грузии тухлыми яйцами

1 апреля тележурналисту исполняется 87 лет. За день до этого Владимир Владимирович вместе со своими друзьями прилетел в Грузию, чтобы отметить эту знаменательную дату. Однако активисты грузинской оппозиции отказались недовольны этим визитом, и журналист не смог ощутить традиционное гостеприимство этого южного народа. Протестующие посчитали, что российскому телеведущему не место в Тбилиси, так как Владимир Познер не признает территориальную целостность их страны.
По прибытии в Грузию журналист поселился в гостиницу и отправился ужинать, но здание окружили протестующие. Затем Познера и его сопровождающих переселили в другой отель в центре столицы, но и там появились недовольные граждане, которые закидали здание тухлыми яйцами.
Журналист планировал остаться в Грузии на несколько дней, но после случившегося изменил свои планы. Познер и его друзья решили внять требованиям протестующих и покинули страну – об этом сообщил Первый канал грузинского телевидения. Нежеланные гости покинули гостиницу под защитой полицейского кордона и отправились в аэропорт, где также были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. Протестующие разошлись только после того, как Владимир Познер улетел из страны.
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