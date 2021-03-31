Стартовала регистрация на четвертый сезон конкурса "Лидеры России"

Регистрация на четвертый сезон конкурса управленцев "Лидеры России" началась в среду, 31 марта. Участникам предстоит выбрать восемь тематических треков.

Запуск нового сезона конкурса поддержал президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

Главный приз проекта – возможность получить в наставники лучших управленцев страны, отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Конкурс "Лидеры России" поможет участникам усовершенствовать свой опыт, знания и навыки, уверен он.

"Если вы чувствуете в себе силу управленца, если вы считаете себя лидером, способным брать на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь окружающих. Если вы хотите менять не только свою жизнь, но и жизнь своей страны, своих родных и близких, своего города, то этот конкурс для вас", – подчеркнул Кириенко.

В четвертом сезоне участников ждут новые тесты, методология, структура, рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Упор делается на профессионалов, досконально знающих сферы своей деятельности, отметил он.

Комиссаров напомнил, что за три года на конкурс подано 660 тысяч заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, 313 – победителями. 270 конкурсантов получили назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах, уточнил он.

"Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений", – рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей".

Четвертый сезон конкурса разделен на восемь треков. Шесть из них основные: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Два дополнительных направления – международный и студенческий треки. Участники могут выбрать только один.

Для тестирования разработан новый банк вопросов. "Мы дадим возможность всем участникам, которые записали видеоинтервью, пройти все тесты, и уже по совокупному результату всех тестов мы определим лучших, кто будет допущен к следующему этапу – тестам треков», – сказал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

В 2020 году одним из самых востребованных направлений стала "Наука". Высокие назначения по такой специализации получил уже 21 участник.

Востребован и трек здравоохранение. В нем могут участвовать руководители до 55 лет с высшим медицинским образованием и опытом работы не менее двух лет.

По словам Алексея Комиссарова, сегодня как никогда важны грамотные управленцы в IT-сфере. Цель трека "Высокие технологии" – выявить специалистов, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Участвовать могут граждане до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет.

Новым треком станет "Культура". Наставниками будут ведущие управленцы в этой сфере: глава правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский и другие.

«Такой шанс выпадает, может быть, раз в жизни. Надо им воспользоваться по полной», – сказал художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

Регистрация на конкурс продлится до 26 апреля. До середины июня пройдут дистанционные испытания. В конце лета и начале осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал состоится в марте 2022 года.