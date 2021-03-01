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Общество
Список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться

Список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться

Фото: vk.com/er_ru
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сделал заявление. По его словам, по итогам праймериз список партии существенно изменится.
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По имеющимся данным, список может обновиться наполовину. Турчак отметил, что серьезное изменение произойдет "качественно и количественно". Он добавил, что его прогноз – очень высокий.

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Мой прогноз очень высокий. Секретарь генсовета "Единой России" заявил, что по округам, вероятнее всего, победит тот, кто сейчас является депутатом.

Внутрипартийное голосование пройдет по открытой модели. В нем смогут участвовать все желающие, проживающие на территории избирательного участка, а не только члены "Единой России". В большинстве регионов проголосовать можно будет в электронном виде.

Выборы "Единой России" запланированы на 24-30 мая. В Госдуму – на 19 сентября.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги работы депутатского корпуса в феврале. Самым важным законом уходящего месяца он назвал инициативу о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта.

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Автор: 1 марта 2021, 20:00 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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