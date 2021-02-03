"Избегают худших последствий": в Кремле объяснили оцепления в центре Москвы

Во вторник, 2 февраля, в центре Москвы были усилены меры безопасности. Это связано с многочисленными незаконными призывами в соцсетях к участию в несанкционированных акциях. Также по требованию силовиков были закрыты несколько станций метро. Пресс-секретарь российского президента объяснил ситуацию.

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