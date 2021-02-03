"Избегают худших последствий": в Кремле объяснили оцепления в центре Москвы

По словам Дмитрия Пескова, полиция не должна согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлем, их тактика позволяет "избежать каких-то худших последствий".
Несмотря на это, в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. Но при этом жесткие действия силовиков в попытке прекратить подобные акции считаются оправданными, сообщает РИА Новости.
В Кремле напомнили, что сотрудники правоохранительных органов в первую очередь выполняют свои должностные обязанности по обеспечению безопасности в стране.
Отметим, 2 февраля суд проводил слушания об отмене условного срока по делу "Ив Роше" и замене его на реальный. В результате создателя признанного иноагентом Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита фигуранта будет обжаловать приговор.
Дело "Ив Роше" – уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега, которое возбудил Следственный комитет России после ходатайства директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году. 30 декабря 2014 года Навального приговорили к 3,5 годам условно, а Олег – к 3,5 годам колонии общего режима. В 2017 году ЕСПЧ посчитал приговор необоснованным.
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