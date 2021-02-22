На свежем воздухе: как москвичи отметят День защитника Отечества

Среди неизменных традиций – в этот день чествуют ветеранов, возлагают цветы к памятным местам. 23-го февраля по всей России пройдут праздничные концерты и патриотические акции, а вечером в городах-героях в честь защитников Отечества прогремят салюты.
Сейчас москвичи пользуются невиданной по европейским меркам свободой. Еще несколько месяцев назад невозможно было представить, чтобы люди собирались на улицах и в общественных местах. Однако резкое снижение числа заболевших в столице и отмена большинства ограничений позволят провести эти длинные выходные как угодно.
К слову, с 21 по 23 февраля в парке "Сокольники" на Большом круге пройдут состязания по мини-биатлону. Если вы планируете гулять все праздники, то именно для вас цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы. С его помощью можно выбрать удачный план для путешествия по столице или России, забронировать отель и купить билеты.
Не стоит забывать и о современных тенденциях. Так, пандемия коронавируса подтолкнула к развитию онлайн-мероприятий. Послушать праздничный концерт или познавательную лекцию, а также принять участие в силовой тренировке или посетить урок рисования возможно уже сегодня, не выходя из дома.
Ознакомиться с развернутой программой можно на официальном сайте Мэра Москвы.
Популярные темы форума
Старые ЖООПЫ загадили форум.
Сын " сошёл с ума "
У Мишель заболела ЖООПА.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Расскажите как вас наказывали в детстве.
Надо ли пороть детей?
Приказ всем хохотать сюда!!!!
У дочери началось
Нато подохла от своей воони.