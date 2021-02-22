На свежем воздухе: как москвичи отметят День защитника Отечества

Этот день стал частью нашей культуры, фундаментом, объединяющим миллионы россиян. Ведь праздник отмечается уже без малого сто лет. Вспоминая былые времена, мы не только передаем подрастающему поколению память о прошлом, но и отдаем дань уважения всем защитникам Отечества.

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