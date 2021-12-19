День Николая Угодника: что можно и нельзя делать 19 декабря

19 декабря православные чтят память защитника Николая Чудотворца, которого в народе нередко называют Николаем Угодником.

Святителя Николая считают покровителем путешественников и моряков, а также врачевателем.

История

Николай Чудотворец спасал от болезней и помогал разбираться с грехами. От родителей ему досталось богатство, которое он практически сразу раздал беднякам. Существует предание, что святитель умел переубеждать язычников, обращая их в православие. Он спасал людей от несправедливости, добивался оправдания для невинно осужденных и однажды спас от голода целый город. После смерти к телу Николая Чудотворца началось паломничество, так как его мощи начали мироточить. Сначала на могиле Чудотворца возвели базилику, а позже – церковь Святого Николая. Сейчас она находится в турецком городе Мира.

Что нельзя делать 19 декабря

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В православный праздник Святителя Николая нельзя одалживать деньги, но и не стоит отказывать нуждающимся. Нельзя грустить, чтобы не навлечь беду в жизнь. В этот церковный праздник нельзя вступать в конфликты и сквернословить. Не стоит заниматься рукоделием и домашней работой. Православный праздник Николая Чудотворца запрещает ругаться на детей. Не стоит забывать о Рождественском посте, если на Николаев день планируется застолье, стоит отметить церковный праздник с соблюдением всех запретов.

Традиции и приметы

19 декабря 2021 года православные отмечают день Николая Угодника. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.