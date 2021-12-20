День святого Амвросия: что нельзя делать 20 декабря

Народное название праздника – "Андросий". В этот день наблюдали за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшее время.
История
Амвросий Медиоланский жил в 4 веке нашей эры, его даже считают отцом церкви. Изначально он был юристом, а во взрослом возрасте решил принять веру, стал проповедовать, позже был назначен епископом. Церковный чин получил случайно, когда во время одной из служб детский голос произнес: "Амвросий епископ". Сначала он отказался, но позже поддался воле божьей. Мощи святого хранятся в базилика святого Амвросия.
Что нельзя делать 20 декабря
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В православный праздник святого Амвросия женщинам нельзя стирать, убирать и делать любую тяжелую работу по дому, также нельзя мыть голову и расчесываться. Церковный праздник запрещает песни и веселье. Не стоит покупать что-то крупное и носить яркие вещи. В этот православный праздник запрещено пересаживать домашние растения, чтобы они не забрали энергию у жителей дома. Дарить и принимать подарки церковный праздник святого Амвросия тоже запрещает.
Традиции и приметы
20 декабря 2021 года православные чтут память святого Амвросия. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Многие инея на деревьях – к хорошему урожаю меда
- Туман – к оттепели
- Солнце в тумане – на пургу
- Мокрый снег – лето будет дождливое