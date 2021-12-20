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Общество
День святого Амвросия: что нельзя делать 20 декабря

День святого Амвросия: что нельзя делать 20 декабря

20 декабря православные чтут память святого Амвросия.
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Народное название праздника – "Андросий". В этот день наблюдали за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшее время.

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История

Амвросий Медиоланский жил в 4 веке нашей эры, его даже считают отцом церкви. Изначально он был юристом, а во взрослом возрасте решил принять веру, стал проповедовать, позже был назначен епископом. Церковный чин получил случайно, когда во время одной из служб детский голос произнес: "Амвросий епископ". Сначала он отказался, но позже поддался воле божьей. Мощи святого хранятся в базилика святого Амвросия.

Что нельзя делать 20 декабря

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В православный праздник святого Амвросия женщинам нельзя стирать, убирать и делать любую тяжелую работу по дому, также нельзя мыть голову и расчесываться. Церковный праздник запрещает песни и веселье. Не стоит покупать что-то крупное и носить яркие вещи. В этот православный праздник запрещено пересаживать домашние растения, чтобы они не забрали энергию у жителей дома. Дарить и принимать подарки церковный праздник святого Амвросия тоже запрещает.

Традиции и приметы

20 декабря 2021 года православные чтут память святого Амвросия. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.

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Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 00:16 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

666
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Не святая богородица?Значит Великий Архитектор создал Солнечную систему и нашу планету,потом миллионы лет формировался климат планеты,потом была эпоха динозавров,а потом еврейская девочка родила бога??????????????????У бога есть мама??????????????Вы ббблляядддь больная нация христопппииддд000рр000вв и христоббблляядддеейй - рабов дохлого еврея на кресте АМЭН!
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