День зимнего солнцестояния: народные приметы 21 декабря

Одно из важнейших астрономических событий произойдет 21 декабря 2021 года. День зимнего солнцестояния выпадает на церковный праздник День Анфисы Рукодельницы.

ИСТОРИЯ



21 декабря в 18:58 по московскому времени в силу вступит зимнее солнцестояние — Земля будет находиться так низко над горизонтом, как ни в один из других дней 2021 года. Этот природный феномен дает старт астрономической зиме. День зимнего солнцестояния самый длинный, а ночь накануне — самая недолгая.

Планетарное явление несет для людей культурно-историческое значение. Издеревле у разных народов символика события была отличной. Языческие славяне праздновали Новый год как раз в день зимнего солнцестояния. Также его именовали солнцеворотом, новый жизненным циклом, победой света над тьмой.

Наши предки верили, что зимнее солнцестояние означает рождение бога Коляды. Торжество по этому случаю называли Колядень. Начиналось время веселья и чародейства.

ДЕНЬ АНФИСЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Православные христиане почитают 21 декабря 2021 года мученицу Анфису Римскую, которая была сожжена на костре из-за веры. В знак памяти святой принято отмечать церковный праздник. В народе он называется День Анфисы Рукодельницы. Женщины шьют, вышивают, вяжут на успех и удачу.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 21 ДЕКАБРЯ

День зимнего солнцестояния считается особым магическим днем, в который происходит трансформация всего сущего. Как этот день встретишь — так будешь жить и дальше. Поэтому 21 декабря запретите себе ссоры, скандалы и скверные мысли.

Чем больше добрых поступков совершите, тем лучше будут перемены в вашей жизни. Не жадничайте, и вам вернется сторицей. Проведите время с близкими людьми, благодарите высшие силы за то, что имеете.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

В день зимнего солнцестояния сбываются завестные желания. Главное — верить и не мешать в сбыче мечт другим.

Выбрасывая весь мусор и старый хлам из жилища, можно попрощаться с горестями, которые тревожат душу.

В доме должна быть чистота, иначе нечисть пожалует в гости и наведет беспорядок.

Если в день зимнего солнцестояния ветви деревьев покрылись инеем — весной и летом будет хороший урожай.

Морозная погода без ветра сулит снежную и мягкую зиму.