Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

18 декабря 2021 года православные отмечают день памяти святого Саввы.

ИСТОРИЯ

Святой Савва жил в Палестине в V веке. С детства родители прививали ему любовь к Богу и веру. Когда Савве исполнилось 17 лет, он постригся в монахи.

Будучи взрослым Савва по несколько лет жил отшельником в пещерах без цивилизации и общения. При жизни к нему приезжали сотнями паломники. Они приходили к нему просить исцеления и получали помощи.

18 декабря 2021 года православные учредили и стали отмечать день памяти святого Саввы. Этот православный праздник чтят по сей день. Христиане молятся ему о здоровье дете и зачатии.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ НА 18 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Христиане верили, что в этот церковный праздник святой Савва продолжает дело Варвары – усиливает мороз. Лед на водоемах утолщается. Часто этот церковный праздник на Руси называли "Сальником". Говорили, что в этот день Савва салил снег.

Женщины в этот день откладывали работу и устраивали выходной. Верили, что в этот православный праздник можно привлечь финансовое благополучие. Для этого под подушку клали монеты. Если среди родственников были Саввы, близкие утраивали ему шуточные обряды.



В Саввин день люди предугадывали, какая погода ждет их в ближайшее время. Если в печи огонь горел ярко, жди снегопада. Если выпавший снег тает, несколько дней простоит оттепель. Если в этот православный праздник идет дождь, скоро поднимется сильный ветер и снежная буря.

Видеть на Саввин день, как белка бежит по земле, впереди будут солнечные теплые дни. Если из труб валит дым, жди беды.

ЗАПРЕТЫ НА 18 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В Саввин день надо молиться и думать о светлом. Работу придется отложить на потом.

Нельзя в этот церковный праздник ходить по гостям. Женщинам нельзя на Саввин день работать по дому.

Нельзя 18 декабря ругаться и конфликтовать. Беременным женщинам нельзя мыть в этот церковный праздник голову.