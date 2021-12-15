День пророка Аввакума: традиции и приметы 15 декабря

15 декабря 2021 года православные верующие чтят память славного пророка Аввакума.

Пророк Аввакум

Церковный праздник 15 декабря вспоминает об одном из 12-ти так называемых малых пророков – Аввакуме. К сожалению многих верующих, об этом благочестивом муже известно довольно мало. Мужчина жил в Иерусалиме и написал Книгу пророка Аввакума, состоящую из трех частей. Пророк также славится тем, что именно он смог предсказать пленение израильтян Вавилоном и разрушение одного из великих храмов.

Что нельзя делать 15 декабря

В 2021-ом году День Аввакума выпадает на среду. В этот церковный праздник у народа всегда было много запретов. Например, считалось, что в этот день нельзя делать ремонт в доме, чтобы не потревожить домового. Также не рекомендовалось зашивать дыры на одежде, чтобы не напомнить о себе былым бедам. Молодым девушкам в этот церковный праздник советовали воздержаться от шумных посиделок, дабы не напугать потенциальных женихов.

Приметы и традиции

Зная о том, какой сегодня православный праздник, верующие всегда молились Аввакуму о здоровом и спокойном сне. Особенно это касалось тех людей, которых мучили кошмары, а также матерей младенцев, часто кричащих по ночам.

Издавна существовало в этот церковный праздник и много народных примет.