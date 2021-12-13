Андреев день: Народные приметы 13 декабря

Андрей Первозванный был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, был призван первым.
История
Андрей был одним из братьев, которых Иисус позвал проповедовать. Он отправился на Черноморское побережье в Херсонес. Андрей Первозванный занимает особенно почетное место для православных в России. В его честь названа высшая государственная награда Российской Федерации – Орден Андрея Первозванного. Символом военно-морского флота является Андреевский крест, также созданный в честь святого.
Что нельзя делать 13 декабря
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В церковный праздник Андрея Первозванного нельзя шить, прясть и совершать другие действия с илами и нитками. Не стоит пить крепкий алкоголь и сплетничать. В православный праздник нужно избегать физического труда, а также криков и ругани. Нельзя отказывать в помощи и отворачиваться от нуждающихся. Церковный праздник Андреев день запрещает гадать, устраивать застолья и есть то, что и так запрещено Рождественским постом. Православный праздник запрещает безделье, главное, чтобы труд не был тяжелым физическим.
Традиции и приметы
13 декабря 2021 года православные отмечают Андреев день. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
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