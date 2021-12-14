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Общество
Наумов день: Народные приметы 14 декабря

Наумов день: Народные приметы 14 декабря

Православные знают, как важно быть бдительными 14 декабря. Наумов день – важный церковный праздник с уклоном в образование.
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СВЯТОЙ НАУМ

14 декабря 2021 года верующие почитают одного из 12 ветхозаветных пророков, который жил в седьмом веке до Рождества Христова. Святой Наум создал культовую книгу, в которой содержалось предсказание о разрушении Ниневии.

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Он предвидел бедствия, которые Бог навлек на город вследствие нарушения законов, краха Израильского цар­ства и порицания Всевышнего ассирийским ца­рем. Пророчество Наума подтвердилось, с тех пор он стал неким прообразом ума и мудрости.

ИСТОРИЯ

Издавна пророк Наум считался покровителем всех, кто обучается грамоте и стремится к знаниям. Поэтому Наумов день по традиции связывают с образованием и успехами в просвещении.

В этот церковный праздник принято уделять внимание учебе, в церкви народ молится об успеваемости школьников, студентов. В древности 14 декабря маленьких детей отправляли учиться. Считалось, что так они быстрее наберутся ума.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 ДЕКАБРЯ

На Руси в Наумов день строго соблюдали запреты, связанные с книгами. Первый — во время изучения какой-либо информации нельзя принимать пищу. Второй — нельзя оставлять книгу раскрытой, иначе познания вылетят из головы. Третий — учебники и различные пособия нельзя разбрасывать, все должно лежать на своих местах.

Также 14 декабря запрещено пристально разглядывать себя в зеркало, чтобы не навредить делам. С наступлением темноты остерегайтесь выхода за порог — в этот церковный праздник там бродит нечистая сила.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Наумов день связан с суевериями на основании погодных и природных условий. Обилие звезд на ночном небе — грядет сильный мороз. Вокруг раздается глухой собачий лай — выпадет много снега. Каркают вороны в церковный праздник — начнутся метели.

Тому, кто родился 14 декабря, сулят крупные успехи в образовании. Такому человеку пророчат профессию педагога, благодаря выдающимся способностям.

Кроме того, в Наумов день по обычаю пекут лепешки в виде съестных монет. Такое лакомство, согласно преданию, помогает пустить в дом счастье и материальное благополучие.


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Фото: Polly Wreford / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 04:39 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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