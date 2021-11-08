Праздник Димитрия Солунского: традиции и приметы 8 ноября

История
8 ноября 2021 года церковный праздник выпадает на понедельник. Верующие чествуют святого Димитрия Солунского. Для того чтобы узнать, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории.
Димитрий Солунский появился на свет в семье римского проконсула в Фессалониках. Его отец и мать были тайными христианами. В свое время император Галерий Максимилиан назначил Димитрия Солунского проконсулом Фессалоникийской области. В его обязанности входило оборонять горд от варваров и истреблять христианство.
Однако вместо гонений и казни верующих Димитрий Солунский начал открыто учить народ христианской вере и искоренять языческие обычаи. Правитель пришел в бешенство, узнав о вере проконсула и о том, что римские подданные обратились в христиан. Император повелел воинам расправиться с христианами.
Тогда Димитрий Солунский отдал все имущество нищим, а сам начал поститься и молиться, готовясь к мученической гибели. Его убили в темнице. Тело святого бросили на съедение диким зверям, но христиане тайно его похоронили. Через сто лет после смерти святого были найдены его нетленные мощи.
Что нельзя делать 8 ноября
В этот церковный праздник нельзя забывать об умерших родных. Также в этот православный праздник не стоит выполнять тяжелые физические и умственные нагрузки.
Традиции и приметы 8 ноября
Наши предки верили, что 8 ноября души покойных родственников приходят к себе на могилу в виде птиц. Этот церковный праздник в народе называли Дмитриев день. Хозяйки пекли блины и поминали близких. Кроме того, 8 ноября завершали сватовство.
- Если 8 ноября мороз и снег, то зима будет холодной.
- Если заря багрового цвета – к ветреной погоде.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин