День мучеников Маркиана и Мартирия: что нельзя делать 7 ноября

Этот церковный праздник в Византии называли праздником святых нотариев. Маркиан и Мартирий несли послушание в качестве секретарей патриарха Павла Исповедника.
История
Святые мученики служили в Константинопольском соборе, Маркиан был чтецом, а Мартирий – иподиаконом. Когда еретики казнили патриарха Павла, Маркиана и Мартирия пытались переманить на свою сторону, предлагая золото и запугивая пытками. Ни один из способов не сработал, нотарии свято чтили православную веру. Тогда они были приговорены к смерти в мучениях. Церковный праздник памяти Маркиана и Мартирия особенно важен для работников церковного нотариата, во многих епархиях в этот день проходит молебен для них.
Что нельзя делать 7 ноября
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит помнить про запреты и поверья, принятые в этот день. В церковный праздник Маркиана и Мартирия на Руси было принято вспоминать умерших родственников. Хозяйки накрывали столы и готовили любимую еду покойных. Но важно не оставлять в доме еду после такого застолья, лучше отдать ее нуждающимся. Женщинам не стоит плакать в подушку, чтобы она не хранила потом в себе беды. Также в этот церковный праздник не стоит есть хлеб и переезжать. Нельзя не подавать милостыню нищим.
Приметы и традиции
7 ноября 2021 года православные отмечают день мучеников Маркиана и Мартирия. В этот православный праздник стоит обратить внимание на приметы, которые люди замечали издревле.
- Если на деревьях сохранились листья – зима будет долгой
- Дождь или снег предвещает скорую весну
Популярные темы форума
Похудения с локдауном
Измена мужа
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
windows 11 релиз