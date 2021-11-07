День мучеников Маркиана и Мартирия: что нельзя делать 7 ноября

7 ноября православные чтут память святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Этот церковный праздник в Византии называли праздником святых нотариев. Маркиан и Мартирий несли послушание в качестве секретарей патриарха Павла Ис­по­вед­ника.

История

Святые мученики служили в Константинопольском соборе, Мар­ки­ан был чтецом, а Марти­рий – ипо­ди­а­ко­ном. Когда еретики казнили патриарха Павла, Маркиана и Мартирия пытались переманить на свою сторону, предлагая золото и запугивая пытками. Ни один из способов не сработал, нотарии свято чтили православную веру. Тогда они были приговорены к смерти в мучениях. Церковный праздник памяти Маркиана и Мартирия особенно важен для работников церковного нотариата, во многих епархиях в этот день проходит молебен для них.

Что нельзя делать 7 ноября

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит помнить про запреты и поверья, принятые в этот день. В церковный праздник Маркиана и Мартирия на Руси было принято вспоминать умерших родственников. Хозяйки накрывали столы и готовили любимую еду покойных. Но важно не оставлять в доме еду после такого застолья, лучше отдать ее нуждающимся. Женщинам не стоит плакать в подушку, чтобы она не хранила потом в себе беды. Также в этот церковный праздник не стоит есть хлеб и переезжать. Нельзя не подавать милостыню нищим.

Приметы и традиции

7 ноября 2021 года православные отмечают день мучеников Маркиана и Мартирия. В этот православный праздник стоит обратить внимание на приметы, которые люди замечали издревле.