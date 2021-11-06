Праздник Чудотворной иконы Божией Матери: традиции и приметы 6 ноября

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник отмечается, следует обратиться к истории. Так, 6 ноября 2021 года верующие празднуют День чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость".
Церковный праздник уходит корнями в далекие времена. Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда была в Преображенской церкви Москвы. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иова – Евфимии. После молебна над иконой она выздоровела.
Что нельзя делать 6 ноября
Наши предки верили, что в этот православный праздник нельзя проявлять гордыню, злость, высокомерие и брезгливость. Кроме того, в День чудотворной иконы Божией Матери не нужно идти на необоснованные опасности.
Приметы и традиции
В этот церковный праздник на Руси начинались зимние девичьи посиделки. 6 ноября девушки рукодельничали, общались и пели. Делали все это они при свете лучины. В этот православный праздник также было принято молиться иконе Скорбящей Божией Матери.
- Случайно разбить зеркало 6 ноября – к несчастью.
- 6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают двойной силой.
- Треска трещит – до мороза.
- Треска метает искры и не загорается – до оттепели.
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