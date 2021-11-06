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Общество
Праздник Чудотворной иконы Божией Матери: традиции и приметы 6 ноября

Праздник Чудотворной иконы Божией Матери: традиции и приметы 6 ноября

6 ноября православные отмечают День иконы Скорбящей Божией Матери. Люди просят исцелить их от болезней и избавить от скорби.
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Чтобы понять, какой сегодня праздник отмечается, следует обратиться к истории. Так, 6 ноября 2021 года верующие празднуют День чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость".

Церковный праздник уходит корнями в далекие времена. Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда была в Преображенской церкви Москвы. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иова – Евфимии. После молебна над иконой она выздоровела.

Что нельзя делать 6 ноября

Наши предки верили, что в этот православный праздник нельзя проявлять гордыню, злость, высокомерие и брезгливость. Кроме того, в День чудотворной иконы Божией Матери не нужно идти на необоснованные опасности.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник на Руси начинались зимние девичьи посиделки. 6 ноября девушки рукодельничали, общались и пели. Делали все это они при свете лучины. В этот православный праздник также было принято молиться иконе Скорбящей Божией Матери.

  • Случайно разбить зеркало 6 ноября – к несчастью.
  • 6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают двойной силой.
  • Треска трещит – до мороза.
  • Треска метает искры и не загорается – до оттепели.

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Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 00:38 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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"Праздник" еврейской-ееббееннии матери и русиянские христоблядские рабы его типо празднуют!
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