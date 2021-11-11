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Общество
Собянин: Чертаново станет центром авиамодельного спорта

Собянин: Чертаново станет центром авиамодельного спорта

Модернизация кордодрома в районе Чертаново Центральное пройдет в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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В Чертаново Центральном работают сильные секции авиамодельного спорта, куда ходят дети и внуки тех, кто увлекался авиамоделизмом еще в 1970-е годы, отметил градоначальник.

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В районе есть кордодром – поляна у Битцевского парка для тренировочных запусков и проведения соревнований. Но сейчас площадка находится не в лучшем состоянии, поэтому любители авиамодельного спорта просили мэра привести ее в порядок.

Собянин сообщил, что кордодром в Чертаново Северном модернизируют в 2022 году. В районе появятся профессиональные площадки для запуска моделей, некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках, обновятся расположенные рядом спортивные и детские площадки.

"Надеюсь, что эта работа не займет много времени и уже через год Чертаново Центральное сможет принимать всероссийские и даже международные соревнования по авиамодельному спорту", – написал Собянин.

Выразить мнение о проекте модернизации кордодрома в Чертаново Центральном можно на портале "Активный гражданин".

Фото: www.mos.ru

Ранее Собянин сообщил, что в 2022 году продолжится проект благоустройства парка "Яуза" на северо-востоке Москвы. На очереди – преображение северного участка будущего парка от МКАД до улицы Енисейская общей площадью 60 гектаров, рассказал градоначальник.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 11 ноября 2021, 10:43 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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