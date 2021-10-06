Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах ЮАО

В районе Москворечье-Сабурово благоустроена пешеходная зона на Каширском шоссе, приведена в порядок дорожно-тропиночная сеть. Для прогулок у дома обустроили несколько зон отдыха с качелями.

"Куда пойти с ребенком?" – ответ на этот вопрос подсказывают родителям 3 новые детские площадки", – написал Собянин.

Также в Москворечье-Сабурово благоустроена долина реки Чертановка. Укреплено русло, сделаны подпорные стены, проложены удобные мостики и тропинки. На прибрежной территории обустроены детские и спортивные площадки.

В Северном Чертанове благоустроили территорию у храма Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. Приведена в порядок и часть Кировоградского бульвара. По этой территории местные жители ходят до метро, а по вечерам выгуливают собак.

В Донском районе комфортная городская среда создана в Донском и Монастырском скверах. Там отремонтировали дорожки, обустроили детскую площадку, установили скамейки, обновили сцену, высадили цветы и кустарники.

В районе Орехово-Борисово Южное привели в порядок территорию от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль улицы Ясеневая. Обустроена площадка для выгула собак.

"Нынешний сезон принес жителям Южного округа еще несколько благоустроенных территорий, где можно хорошо провести время", – отметил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал о благоустройстве в Северо-Восточном, Северо-Западном и других округах столицы, а также создании комфортной городской среды в Новой Москве.