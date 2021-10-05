Володин: учителя приняли на себя риски и проблемы пандемии

Гузееву спасают врачи Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Вторник
5 октября
Лента новостей
13:15
"Это не проблема": Заморозившая яйцеклетку Буланова готовится к родам
12:56
"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
12:51
Что известно о звезде "Игры в кальмара" Хо Ен Чон: Семья, любовь и головокружительный успех
12:39
Эрнст попал в скандал: самые шокирующие фигуранты "Досье Пандоры"
12:35
"Подумали, что электрик": Собчак выдвинула сенсационную версию о сбое в Facebook
12:17
Пересильд довела дочерей до слез: Желаем, чтобы все вернулись
11:59
Названы регионы России с самой успешной экономикой
11:56
"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина
11:50
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
11:25
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида
11:13
"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня
11:12
Гаркалин экстренно госпитализирован в столице: Состояние тяжелое
11:04
"У меня поехала крыша": убитую горем Вележеву на кладбище преследовал голос
10:26
"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль
09:56
Появились ужасающие детали состояния тяжелобольного Губина: Изуродовать мог рак
09:45
"Старой стала": почему пропала Алина Кабаева
09:27
"Устроила публичную порку": оплеванная Дубовицкая вышвырнула юмориста
09:04
"Папаша занимается х*** знает чем": сын отказался ходить на концерты Корнелюка
08:59
На Украине заинтересовались доходами Зеленского после сенсационной утечки о тайных богатствах
08:59
Меньшова публично молит Малышеву помочь спасти детей после ухода отца
08:45
"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой
07:10
Дана Борисова прокомментировала слухи о смерти Панина из-за наркотиков
06:51
Полуголую Ивлееву застали в откровенном наряде с чужим мужиком
04:23
Десерт с черносливом: Рецепт из детства Кристины Орбакайте
02:31
Зависимость, измены, роман по телефону: что известно о браке Эдиты Пьехи
00:14
День Иона и Фока – Листопадная: Что нельзя делать 5 октября
21:59
"Неизлечимо": Подольская заявила о состоянии изнуренного болезнью Преснякова
21:19
У жителя Домодедово изъяли 200 граммов наркотика
20:43
Умер работавший над сериалом "Бригада" кинооператор
20:27
Под Тверью полиция пресекла деятельность подпольного казино
19:32
На Украине подростки до смерти избили полицейского в магазине
19:02
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти
19:01
Звезда "Великолепного века" потеряла зрение из-за ядовитого крема
18:50
"Мужик, беги!": Облитая помоями Бузова подбивает клинья к бывшему парню
18:17
Сериал "Игра в кальмара" от Netflix: история создания хита и планы на второй сезон
18:13
"Боже, только не это, девочка моя!": Лель умоляет несовершеннолетнюю дочь не совершать ошибку
18:13
В Павловском Посаде при пожаре погибли 2 человека
18:11
В Верховной Раде потребовали ввести санкции против Зеленского
18:03
Из актрис в официантки: как сейчас живет известная артистка Елена Коренева
17:48
Постарел на 20 лет: Элджей резко сдал после развода с Ивлеевой
17:06
Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину
16:50
"Измены на стороне": Тодоренко оприходовала коллегу после ссоры с Топаловым
16:38
Актер Николай Лещуков назвал имя убийцы Игоря Талькова
16:37
Под Москвой сотрудник ДПС выстрелил в грудь сослуживцу во время остановки машины
16:33
Разочарованный бывший муж Бородиной обратился к дочери: Принцев нет!
16:19
Стеклов о трагичной участи Петрова: Начинают выжимать его до последнего
16:10
Песков рассказал об отношении Путина к возможной встрече с Зеленским
15:54
"Очень острая тема": жена Павлиашвили о судьбе наследниц
15:51
О чем должен знать современный пиарщик
15:46
"Уроды!": Влипшего в секс-скандал известного певца экстренно госпитализировали
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала
"Был эдаким фаворитиком": вскрылась тайная связь Пугачевой с молодым певцом
Макеева страдает после тяжелой болезни: Это фатально
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке
Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Володин: учителя приняли на себя риски и проблемы пандемии

Володин: учителя приняли на себя риски и проблемы пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал повышать престиж и социальный статус учителя.
прочитано 115 раз

5 октября во многих странах, в том числе в России, отмечается День учителя. Педагогов поздравил Вячеслав Володин. Он считает, что учителя выполняют самую ответственную и важную работу. По словам политика, для этого должно быть призвание, в основе которого – любовь к детям.

ПО ТЕМЕ

Володин назвал дату рассмотрения проекта бюджета в первом чтении

Володин предложил разработать формат отчетов депутатов перед избирателями

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин считает, что дистанционное обучение, к которому пришлось прибегнуть в столь непростое время, не заменит непосредственное общение учащегося с учителем. По мнению председателя Госдумы, педагоги приняли на себя многие риски и проблемы, связанные с пандемией.

"Мы, понимая это, со своей стороны должны сделать все, чтобы помочь им в реализации их миссии – учить детей", – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин отметил важность сохранения и развития лучших традиций российского образования. Необходимо повышать престиж и социальный статус педагогов, считает спикер ГД, потому что от этого зависит будущее детей.

Ранее Вячеслав Володин рассказал о работе депутатов Государственной Думы восьмого созыва. По его словам, во время осенней сессии новоизбранные парламентарии будут обсуждать бюджет. Первое пленарное заседание запланировано на 12 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
5 октября 2021, 12:53 Источник: Telegram-канал "Вячеслав Володин"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Папаша занимается х*** знает чем": сын отказался ходить на концерты Корнелюка

Певец об отношениях с наследником
Шоу-бизнес

"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня

Звезда поделилась личным
Шоу-бизнес

"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль

Эксперт не верит в успешность дуэта
Шоу-бизнес

"Устроила публичную порку": оплеванная Дубовицкая вышвырнула юмориста

Разразился громкий скандал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида
В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса
"Ничего не изменилось": Песков заявил о провале прививочной кампании

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

Названы регионы России с самой успешной экономикой
У жителя Домодедово изъяли 200 граммов наркотика
Под Тверью полиция пресекла деятельность подпольного казино
В Павловском Посаде при пожаре погибли 2 человека
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+