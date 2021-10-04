День Кодрата: что нельзя делать 4 октября

4 октября православные чтят память святого апостола Кодрата.

Кодрат Афинский был епископом и проповедовал христианство язычникам. За это его избили камнями, заточили в темницу и морили голодом, от чего он и скончался.

4 октября хорошей приметой считается много работать. Если у вас есть подчиненные, им стоит уделить особое внимание. Нельзя разжигать рабочие конфликты и ссориться, это может повлечь неудачи на весь следующий год.

В день Кодрата не стоит давать деньги в долг и покупать что-то крупное. Нужно сразу закрывать входную дверь и не стоять на пороге, чтобы не привлечь беду.

Не стоит планировать сватовство или даже свадьбу на этот день, так как по поверью пара может расстаться раньше срока.

Работа будет вознаграждена богатством и благополучием. Если есть возможность работать с землей – это сулит величайшие блага. Хорошей приметой 4 октября считается завтрак овсяной кашей.

Если на Кодрата к вечеру замечается потепление, скоро погода испортится. А вот резкое похолодание предвещает раннюю зиму. Ясный день с сильным ветром сулит холодную зиму.

4 октября не стоит дарить посуду, а также передавать пустую кухонную утварь из рук в руки. Нельзя отказывать нуждающимся и обижать людей. Стоит заняться домашними делами и даже затеять генеральную уборку.