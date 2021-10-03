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Астафьев День: что нельзя делать 3 октября

Астафьев День: что нельзя делать 3 октября

3 октября православные чтят память Святого великомученика Евстафия (в народе – Астафия).
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Астафьев День прозвали Ветряком, люди издревле очень внимательно относились к запретам 3 октября. Все происходящее в этот день оказывает влияние на будущее.

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День считается тяжелым энергетически, а по ветру определяли погоду на зиму и позднюю осень.

Холод 3 октября предвещает снежную зиму. Если на улице много шишек – стоит ждать сильного похолодания к концу зимы.

Что нельзя делать в Астафьев День? Очень важно учитывать эти факторы, чтобы не привлечь беду. В народе есть поверье, что нельзя стряхивать воду с рук после мытья, это привлекает нечистые силы.

Запрещается одалживать предметы кухонной утвари у других, лучше воздержаться от походов в заведения общественного питания. Нельзя садиться за стол, за которым уже сидят тринадцать человек.

3 октября не стоит дарить и принимать подарки. Если планируется торжество, нужно воздержаться от любых ссор, даже самых минимальных. Нельзя завидовать, даже если зависть – белая.

На Астафьев День нельзя смотреться в зеркало, которое не было окроплено святой водой. По поверьям, неосвященное зеркало может затянуть человека на сторону зла.

Молодым женщинам не рекомендуется выходить на улицу до полудня, так как ветер может "сдуть" их красоту.

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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 октября 2021, 08:10 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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