Лавров исполнил мечту семилетней девочки из Саратовской области

Известные государственные деятели продолжают исполнять новогодние мечты юных россиян в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Одну из них лично осуществил глава российского МИДа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогоднее желание семилетней Алины Рейтер из Саратовской области. Девочка мечтала поплавать с дельфинами.

В официальном инстаграм-аккаунте Национальных проектов России появился фрагмент видеозаписи, на которой видно, как дельфины катают Алину в большом дельфинарии. Более того, через несколько часов Лавров пригласил юную россиянку к себе в кабинет, где побеседовал с ней так же, как и со многими известными политиками и дипломатами.

Алину Рейтер познакомили с протоколами российского дипведомства, а Сергей Лавров попросил девочку поделиться своими впечатлениями от заплыва с морскими животными. Она рассказала, что ей даже удалось потанцевать с дельфинами, удивив главу МИД. Лавров в шутку отметил, что у дельфинов нет рук, но Алина пояснила, что держала их за плавники.

Ранее участие в акции "Ёлка желаний" также приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Кириенко досталось желание трёхлетней Виктории, которая попросила подарить ей игрушку из мультфильма "Большая база. Щенячий патруль", а Собянин пообещал сводить в зоопарк пятилетнего Павла. Кроме того, градоначальник сорвал с ёлки ещё одно пожелание, в котором один из детей просил о возможности полетать на вертолёте. Мэр заявил, что эту мечту будет исполнить ещё проще.