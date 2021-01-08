Цены на самые важные продукты установили трехлетний рекорд

В преддверии новогодних праздников в России подскочили цены на сахар и подсолнечное масло. Проблема стала настолько острой, что попала в поле зрения первых лиц государства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре поручил правительству страны срочно разработать меры для урегулирования ситуации. Кабмин договорился с поставщиками этих продуктов о заморозке цен на три месяца.

Но в остальном мире ситуация не лучше. Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что цены на самые важные продукты и сырье выросли по всей планете и установили трехлетний рекорд. В декабре средний показатель Индекса продовольственных цен, который отражает изменение стоимости наиболее распространенных товаров, повысился на 2,2%. По итогам прошедшего года он достиг 97,9 пункта.

Значительно подорожали, в частности, – зерновые культуры, растительное масло и молочная продукция. В 2020 году экспортные цены на рис выросли на 8,6% по сравнению с показателями 2019 года, а на кукурузу и пшеницу – на 7,6% и 5,6% соответственно. Индекс цен на растительное масло и вовсе установил восьмилетний рекорд, увеличившись на 19,1% с 2019 по 2020 годы.

Эксперты ФАО также отметили, что во всём мире продолжают расти цены на молочную продукцию. Они увеличиваются уже семь месяцев подряд. Специалисты объясняют это тем, что спрос на продукцию вырос из-за последствий неблагоприятной для производства погоды в основных странах-производителях.