Роскомнадзор обратился в Twitter из-за ситуации с аккаунтом РИА Новости

Роскомнадзор попросил социальную сеть Twitter объяснить отсутствие аккаунта РИА Новости. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.



Пользователи теперь не могут найти Twitter-аккаунт РИА Новости ни в России, ни в других странах. Роскомнадзор обратился в Twitter Inc. и попросил разъяснить отсутствие аккаунта информационного агентства в поисковой выдаче.



"Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта "РИА Новости", – говорится в письме, которое Роскомнадзор направил в компанию.

Ранее таким же способом были заблокированы аккаунты RT и информационного агентства Sputnik, сообщает РИА Новости.

В российском МИДе произошедшее назвали проявлением цензуры и призвали международные организации дать оценку ситуации. В Общественной палате допустили возможность блокировки "Твиттер" в нашей стране, а в Совете Федерации произошедшее охарактеризовали как информационную войну против России.

Напомним, что "Твиттер" ввел обозначения для учетных записей государственных СМИ. Такие же значки получают главные редакторы и сотрудники высокого ранга таких средств массовой информации.

Ранее "Дни.ру" писали, что Роскомнадзор обратился в Генеральную прокуратуру России в связи с действиями Google в отношении документального фильма журналиста Александра Рогаткина "Беслан" на YouTube. Происходящее в ведомстве назвали актом цензуры и дискриминации российских граждан.