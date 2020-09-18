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Общество
Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру из-за цензуры в отношении фильма

Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру из-за цензуры в отношении фильма "Беслан"

Фото: Claudia Thaler/dpa/www.globallookpress.com
Роскомнадзор уведомил Генеральную прокуратуру России о противоправных действиях Google в отношении документального фильма журналиста Александра Рогаткина "Беслан". В Москве поведение американской компании расценили как акт цензуры.
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Ведомство проинформировало Генпрокуратуру о незаконных действиях Google и проявлении цензуры на видеохостинге YouTube в отношении картины "Беслан: Фильм Александра Рогаткина".

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Действия Google в ведомстве расценили как акт дискриминации в отношении российских граждан. Роскомнадзор просит Генпрокуратуру обратить внимание на противоправные действия американской компании и обеспечить право граждан РФ на свободный поиск и получение информации, сказано в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что американская компания воздержалась от официального ответа. При этом маркировку фильма как "неприемлемое видео для некоторых категорий пользователей" Google объяснил жалобами пользователей, сообщили в РКН.

Кроме того, в ведомстве пожаловались, что выявляемые на YouTube ролики со сценами насилия не получают маркировку подобно той, что присвоена фильму "Беслан".

Документальный фильм Александра Рогаткина "Беслан" был показан в эфире телеканала "Россия 1" 3 сентября. В анонсе картины говорилось, что автор совершил попытку переосмысления событий 16-летней давности.

Напомним, что 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслан, Республика Северная Осетия. Трагедия унесла жизни 334 человек, включая 186 детей. При освобождении заложников погибли 10 бойцов спецназа.

Автор: 18 сентября 2020, 16:16

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