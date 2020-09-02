"Просто чушь собачья": Учитель резко отреагировал на обвинения семьи Цоя

Режиссер Алексей Учитель ответил на критику родственников Виктора Цоя. Кинематографист подчеркнул, что близкие легендарного музыканта слишком рано делают выводы.

Скоро на экраны выйдет фильм Алексея Учителя "Цой". Картина повествует о событиях, которые происходили после гибели лидера рок-группы "Кино". Создатели уже представили трейлер проекта.

Против новой картины Алексея Учителя выступает единственный сын Виктора Цоя, Александр. Наследник знаменитости направил на имя президента России Владимира Путина письмо с просьбой запретить прокат ленты.

В обращении к главе государства Цой-младший отметил, что фильм Учителя "использует сведения о частной и семейной жизни без согласия родственников" и содержит данные порочащие кумира миллионов.

"Просто чушь собачья", – ответил Алексей Учитель на обвинения. Режиссер подчеркнул, что картина никоим образом не оскорбляет память, талант и наследие Виктора Цоя.

Кинематографист отметил, что родственники легендарного музыканта фильм еще не видели. Критиковать картину они смогут только после премьеры, которой еще не было.

Алексей Учитель сказал также, что фильм "Цой" увидит свет в любом случае. Творческий коллектив картины уже получил прокатное удостоверения. Авторы теленовеллы джут, когда власти окончательно снимут ограничения из-за пандемии и кинотеатры начтут работать в полную силу.