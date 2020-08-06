У россиян появится дополнительный оплачиваемый выходной: все подробности

Дополнительный оплачиваемый выходной получат работающие граждане России старше 40 лет. В этот день они должны пройти медицинский осмотр. После диспансеризации работник обязан предоставить своему начальнику справку, подтверждающую прохождение обследования.
Бонусом можно воспользоваться только один раз в год. При этом за работником сохраняется заработная плата. Закон о предоставлении гражданам дополнительного выходного подписал 31 июля президент Владимир Путин. Нововведение вступит в силу 11 августа.
Напомним, что диспансеризация взрослого населения в России была на время остановлена из-за пандемии коронавируса. В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал постановление о возобновлении медицинского обследования в регионах страны.
Как сообщает РИА ФАН, право на прохождение диспансеризации имеют лица в возрасте 40 лет и старше. Чтобы попасть в лечебное учреждение, необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования. Если у человека будет выявлено хроническое заболевание, его поместят под постоянное наблюдение.
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