Черногория открыла границы для россиян

Правительство Черногории включило Россию в список государств с безопасной эпидемиологической обстановкой. Теперь россияне могут посещать балканскую страну без каких-либо ограничений.

С июня в Черногории действовали строгие правила посещения. Въезд в страну был запрещен жителям государств, где было выявлено более 25 зараженных коронавирусом на 100 тысяч человек.

Затем правительство определило список "зеленых" стран, жителям которых не требуется предоставлять справку о здоровье. В первую группу вошли 11 государств Евросоюза, Норвегия и Швейцария. Затем к ним присоединились Россия и Азербайджан.

Руководство Черногории также перечислило "желтые" страны, гражданам которых нужно показать результаты теста на COVID-19, полученные не позднее чем за трое суток. В эту группу вошли Израиль, Канада, Босния и Герцеговина, Албания, Сингапур и частично признанное государство Косово, сообщает "Коммерсантъ".

По последним данным, в Черногории было выявлено 3,3 тысячи случаев заболевания. Выздоровели и выписались из лечебных учреждений 1,4 тысячи граждан, умерли 52 человека. Страна занимает 112-е место по числу зараженных COVID-19 в мире.

Лидером по количеству больных являются США. Там зарегистрировали 4,8 миллиона инфицированных. За ними следует Бразилия, где коронавирус обнаружили у 2,7 миллиона жителей. Тройку замыкает Индия с 1,8 миллиона пациентов.