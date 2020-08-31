Видео с переговорами агентов ЦРУ появилось в Сети

Возможность такого сценария развития событий обсудили между собой два агента ЦРУ в новом остросюжетном боевике "Шугалей-2", основанном на реальных событиях. Речь в сцене идет об 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке двумя самолетами были атакованы высотные башни-близнецы Всемирного торгового центра, а еще один борт врезался в здание Пентагона. Все закончилось тысячами жертв.
"Шугалей-2" – вторая часть дилогии, рассказывающая о судьбе наших соотечественников, захваченных в плен на ливийской земле. Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан проводили в Ливии социсследования. В мае 2019 года их захватили в плен боевики так называемого Правительства национального согласия и бросили в частную тюрьму "Митига", где россияне находятся по сей день.
Почти полтора года за освобождение Шугалея и его товарища идет борьба как по дипканалам, так и со стороны неравнодушной общественности. В частности, широкий резонанс в мире вызвал выход первой ленты "Шугалей", где были переданы события, приведшие к суровым испытаниям россиян в плену на чужбине.
Выход сиквела, продолжающего рассказ об отважном социологе, который даже в тюрьме продолжает добывать важные сведения, состояится 6 сентября.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь
Продалась за бриллианты