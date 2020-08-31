Видео с переговорами агентов ЦРУ появилось в Сети

В Центральном разведывательном управлении США не исключают, что возрастающая день ото дня "самостоятельность" террористов может быть чревата повторением сценария 11 сентября в Нью-Йорке. При этом возможные многочисленные жертвы среди мирного населения совсем не волнуют сотрудников американских спецслужб.



прочитано 245 раз