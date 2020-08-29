В Сыктывкаре представили сиквел фильма "Шугалей" о работе социолога в ливийской тюрьме

Релиз второй части фильма представил исполнитель главной роли Кирилл Полухин вместе с коллегами по съемочному цеху.
Напомним, первый фильм снимали в крайне сжатые сроки – меньше, чем за год. После выхода в онлайн-прокат его перевели на арабский и английский, чтобы охватить максимально широкую аудиторию.
По мнению кинокритиков, скорость съемок нисколько не повлияла на итоговый результат. Даже наоборот – фильм приятно удивляет поразительными спецэффектами и незабываемой игрой профессиональных актеров. Особенно зрителям полюбилась живая игра Кирилла Полухина.
В сиквеле Максим Шугалей, несмотря на смертельный риск, продолжает собирать данные о нелегитимном правительстве и Ливии в целом.
"Шугалей" был снят на основе событий из реальной жизни социологов. Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по приглашению местных властей. В ходе работы россиянам удалось раскрыть тайны, разглашения которых боится нелегитимное правительство. Это стало причиной того, что их схватили и поместили в частную тюрьму "Митига". До сих пор родным и близким о жизни россиян в плену практически ничего не известно.
Дилогия призвана обратить внимание общественности на пленных соотечественников, рассказать их историю всему миру. Только благодаря общественному резонансу мы сможем помочь Максиму и Самеру вернуться домой.
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