В Сыктывкаре представили сиквел фильма "Шугалей" о работе социолога в ливийской тюрьме

В Сыктывкаре состоялась экранная премьера остросюжетного фильма "Шугалей-2". Это история, основанная на реальных событиях из жизни Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, оказавшихся в плену у ливийских террористов. О пленных ученых до сих пор почти ничего не слышно.



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