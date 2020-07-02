Врачи бьют тревогу: к осени больницы будут заполнены больными раком

В настоящее время койки во многих больницах, где лечат онкобольных, пустуют. Однако это отнюдь не свидетельствует о снижении заболеваемости.

Врачи из Санкт-Петербурга убеждены, что к осени стоит ждать настоящего "бума" раковых заболеваний. Во время карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, пациенты не могли получать плановую помощь и проходить диспансеризацию.

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В связи с этим медики ожидают, что после возобновления оказания плановой амбулаторной помощи пациенты вернутся к ним в прежнем объеме. Однако велик риск того, что они придут в больницы с уже запущенными формами заболеваний, с которыми будет тяжелее справиться.

Доктора призывают не тянуть с осмотром и обращаться в консультативные отделения, чтобы избежать тяжелых последствий. Они рекомендуют приходить к врачам, если проявились такие симптомы, как внезапное похудение, снижение аппетита, изменения кожи или молочных желез.

Врачи напоминают, что самыми распространенными являются опухоли молочной железы, желудка и колоректальный рак. Как сообщает "Петербургский дневник", медики призывают как можно быстрее вернуться к проведению онкологических скринингов и осмотров, чтобы заболевания удалось "поймать" на ранних стадиях.