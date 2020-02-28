Бойцов ЧВК "Вагнера" отправили в досрочные отпуска из-за перемирия в Ливии

Все бойцы были отправлены в досрочные отпуска, покинув территорию североафриканской страны. Это связано с тем, что в январе этого года конфликтующие стороны в Ливии договорились о соблюдении режима прекращения огня, сообщает портал "Деловая трибуна".
Как отмечает СМИ, в Telegram была опубликована переписка одного из бойцов ЧВК, который похвастался, что отпраздновал День защитника Отечества в кругу семьи в России. Также он сообщил о том, что готовившееся наступление было отменено из-за достигнутых договоренностей между Ливийской национальной армией и силами Правительства национального согласия о перемирии.
Кроме этого, согласно информации из опубликованной переписки, ливийское "направление" ЧВК "Вагнера" было полностью закрыто, сообщает портал.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что на стороне командующего ЛНА в Ливии действуют несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнера", однако подтверждений этой информации так и не было предоставлено.
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