Коронавирус – только начало: человечеству предрекли новую катастрофу

Беда не приходит одна. Из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с новой, не менее серьезной напастью. Погибнуть могут миллионы человек.



Тревогу забили в Организации объединенных наций. Из-за распространения коронавируса миру может угрожать масштабный голод, сказала в беседе с Deutche Welle глава берлинского филиала Всемирной продовольственной программы Беттина Люшер.

По ее словам, уже сейчас в неотложной помощи нуждаются почти 90 миллионов человек в 80 странах. При этом работа активистов осложняется войнами и климатическими изменениями, а теперь к ним добавилась пандемия коронавируса.

COVID-19 проник во все африканские страны, предупредила Люшер. Особенно тяжелая ситуация складывается в государствах со слабой системой здравоохранения, подчеркнула она.

Из-за пандемии коронавируса количество голодающих в мире может сильно увеличиться, предрекает Люшер. "Потребности в неотложной продовольственной помощи лишь возрастут", – указала она.

3 апреля количество зараженных коронавирусом по всему миру превысило отметку в миллион человек. Число заболевших в США за сутки увеличилось почти на 30 тысяч человек и достигло 244 тысяч.

В России COVID-19 заражены 4149 человек, за последние сутки выявлен 601 новый случай. Скончались 34 человека, 281 выздоровел. Москва и многие регионы ушли в режим самоизоляции. Указом президента Владимира Путина нерабочие дни из-за коронавируса продлятся до начала мая.