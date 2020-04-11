Коронавирус помешал: Кремль решил судьбу парада Победы – 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о параде Победы – 2020. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в праздничные торжества.



Несколько дней назад в Кремле заявили о нецелесообразности участия ветеранов в мероприятиях Дня Победы. Люди старше 65 лет находятся в группе риска и могут легко заразиться коронавирусом.

Из-за эпидемии вопрос формата празднования 9 мая остается в подвешенном состоянии. Песков признался, что в Кремле пока не определились по поводу переноса праздничных мероприятий – парада Победы и "Бессмертного полка". Все будет зависить от ситуации с COVID-19, пояснил пресс-секретарь президента в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Несмотря на возможные переносы и изменения формата празднования, в Кремле решили точно: отмечать День Победы Россия будет обязательно. "Ни у кого не должно быть сомнений", – приводит слова представителя главы государства ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Кремле рассматривают альтернативные варианты проведения парада Победы. Один из них предполагает перенесение мероприятий на осень, возможно, что на 7 ноября.

В то же время обсуждается вариант проведения парада 9 мая. В этом случае мероприятие пройдет при пустых трибунах. Однако позже официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков опроверг сообщения об изменении даты и формата парада Победы.

Коронавирусом в России на 11 апреля заразились более 13,5 тысячи человек. За последние сутки выявлено 1667 случаев заражения. Всего в мире количество заболевших превысило 1,6 миллиона человек.