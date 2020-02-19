Знали с самого начала: шокирующее откровение о катастрофе малайзийского Boeing

Исчезновение пассажирского лайнера Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines, следовавшего из Куала-Лумпура в Пекин и пропавшего с радаров где-то над Южно-Китайским морем, обещало стать самым загадочным авиационным происшествием 2014 года. Однако вскоре фокус внимания международной общественности, по крайней мере ее европейской части, сместился на катастрофу Boeing 777 той же компании, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Над причиной трагедии ломали голову самые разные специалисты, но восстановить ход событий не удалось – не найдены даже обломки лайнера. Бывший премьер Австралии Тони Эбботт намекнул, что в общих чертах правду знают власти Малайзии. "Они с самого начала думали, что это было самоубийство пилота", – цитирует "Царьград" экс-главу правительства.
Похожий случай произошел 24 марта 2015 года. Airbus A320-211 компании Germanwings, выполнявший перелет из Барселоны в Дюссельдорф, потерпел крушение в Прованских Альпах. На борту находились 150 человек, все они погибли.
Расследование показало, что второй пилот подмешал командиру воздушного судна мочегонное в кофе, дождался, пока тот отойдет в туалет, заперся в кабине и направил самолет в землю. Судя по записи черного ящика, первый пилот до последнего пытался выбить дверь.
Напомним, что Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с радаров 8 марта 2014 года. Поисковая операция успехом не увенчалась. Все находившиеся на борту – 227 пассажиров и 12 членов экипажа – признаны погибшими. В 2015 и 2016 годах в четырех тысячах километрах от предполагаемого места крушения, на островах Реюньон и Родригес и побережьях Мозамбика и Моссель-Бей в ЮАР, были обнаружены небольшие фрагменты пропавшего самолета.
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