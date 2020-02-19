Знали с самого начала: шокирующее откровение о катастрофе малайзийского Boeing

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт выступил с неожиданным заявлением по поводу крушения Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370. По его словам, власти Малайзии с самого начала знали или догадывались об истинных причинах катастрофы.

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