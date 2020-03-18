Коронавирус оказался не страшен для россиян

"Дни.ру" поговорили с клиническим и кризисным психологом Марией Медведевой, чтобы узнать, почему россияне скептически относятся к коронавирусу. Оказалось, что без старого доброго русского "авось" здесь не обошлось.
Отношение к внешнему миру – природе
Всех европейцев, по словам психолога, объединяет одно качество – базовое недоверие к окружающему миру, то есть некий подсознательный страх, что мир небезопасен. Именно по этой причине европейцы более склонны к панике при первых признаках опасности. "Русский же человек изначально склонен воспринимать окружающий мир как нечто безопасное. Это очень хорошо прослеживается в нашей литературе, где природу часто наделяют качествами живых существ. Например, обращения к березкам, речке, как к друзьям. В этом же причина знаменитого русского "авось". Из-за доверительного отношения к миру русский человек часто выглядит легкомысленным, беспечным. И именно поэтому страх перед окружающей действительностью у нас гораздо меньше", – отметила психолог.
Индивидуализм против коллективизма
Неочевидным фактором, который, в том числе, повлиял на весьма спокойное отношение россиян к коронавирусу, стала склонность к коллективизму. Мы просто не умеем думать только о себе и всегда надеемся, что в сложную минуту случится чудо, и кто-нибудь обязательно поможет. Европейцы, говорит Медведева, мыслят совершенно иначе. Они сконцентрированы на своих интересах, ориентированы только на личную конкурентоспособность.
"Для европейцев важен дух соревновательности. Они рассуждают так: "если успею первым, буду проворнее, шустрее, сообразительнее, то значит, я выживу". Именно поэтому люди побежали закупаться товарами первой необходимости, чтобы успеть первым. Но основное, что движет гражданами ЕС – это все-таки страх. Тот самый – что окружающий мир небезопасен", – уверена эксперт.
Психолог подчеркнула, что плюс такого подхода – осознанность. Европейцы, по словам Марии Медведевой, лучше понимают себя, слышат себя, ощущают собственную ценность. И именно ощущение собственной ценности побуждает их сразу же включать максимальную заботу о своей персоне при первых признаках опасности.
В России на протяжении многих лет у граждан формировалось иное понимание себя в обществе. Отголоски советского периода, когда все крутилось вокруг коллектива, звучат до сих пор. "Мы думаем, что общественное благо должно быть выше собственного. Поэтому, где-то в глубине души, мы считаем, что стыдно заботиться только о себе.
Почему русские часто тянут до последнего? Потому что у них всегда есть надежда на то, что всегда кто-то поможет – друзья, родственники, все как-то скооперируются. Мы думаем, что когда нас будет много, то обязательно совсем справимся.
Это еще один момент – мы склонны к наблюдениям и созерцанию, а европейцы – к действиям. Нам гораздо интереснее наблюдать за тем, как что-либо присходит где-то там, чем активно действовать самим. Мы активизируемся лишь в самый последний момент, когда уже нельзя ждать", – сказала кризисный психолог.
Также в России на многое реагируют по-другому из-за прошлого, насыщенного негативными моментами. Мы пережили не один кризис, а практически в одно время с информацией о коронавирусе на россиян обрушился "бонус" в виде новостей об обвале рубля. Наши соотечественники сразу приписали неприятности високосному году и, в общем-то, правильно сделали. "Разговоры о проблеме снижают тревожность, а это главное. Сейчас нужно сохранять спокойствие. Нервное напряжение, паника ни к чему хорошему не приведут. Они лишь мешают здраво мыслить", – заключила Мария Медведева.
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