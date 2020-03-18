Коронавирус оказался не страшен для россиян

На мир обрушился коронавирус, и Россию он тоже не обошел стороной. Однако реакция наших граждан на объявленную пандемию оказалась совершенно неожиданной. Если граждане ЕС, закупившись всем необходимым, заперлись по квартирам без лишних вопросов, то подавляющее большинство граждан нашей страны самоуверенно считают, что эпидемия – не повод для самоизоляции.

"Дни.ру" поговорили с клиническим и кризисным психологом Марией Медведевой, чтобы узнать, почему россияне скептически относятся к коронавирусу. Оказалось, что без старого доброго русского "авось" здесь не обошлось.

Отношение к внешнему миру – природе

Всех европейцев, по словам психолога, объединяет одно качество – базовое недоверие к окружающему миру, то есть некий подсознательный страх, что мир небезопасен. Именно по этой причине европейцы более склонны к панике при первых признаках опасности. "Русский же человек изначально склонен воспринимать окружающий мир как нечто безопасное. Это очень хорошо прослеживается в нашей литературе, где природу часто наделяют качествами живых существ. Например, обращения к березкам, речке, как к друзьям. В этом же причина знаменитого русского "авось". Из-за доверительного отношения к миру русский человек часто выглядит легкомысленным, беспечным. И именно поэтому страх перед окружающей действительностью у нас гораздо меньше", – отметила психолог.

Индивидуализм против коллективизма

Неочевидным фактором, который, в том числе, повлиял на весьма спокойное отношение россиян к коронавирусу, стала склонность к коллективизму. Мы просто не умеем думать только о себе и всегда надеемся, что в сложную минуту случится чудо, и кто-нибудь обязательно поможет. Европейцы, говорит Медведева, мыслят совершенно иначе. Они сконцентрированы на своих интересах, ориентированы только на личную конкурентоспособность.

"Для европейцев важен дух соревновательности. Они рассуждают так: "если успею первым, буду проворнее, шустрее, сообразительнее, то значит, я выживу". Именно поэтому люди побежали закупаться товарами первой необходимости, чтобы успеть первым. Но основное, что движет гражданами ЕС – это все-таки страх. Тот самый – что окружающий мир небезопасен", – уверена эксперт.

Психолог подчеркнула, что плюс такого подхода – осознанность. Европейцы, по словам Марии Медведевой, лучше понимают себя, слышат себя, ощущают собственную ценность. И именно ощущение собственной ценности побуждает их сразу же включать максимальную заботу о своей персоне при первых признаках опасности.

В России на протяжении многих лет у граждан формировалось иное понимание себя в обществе. Отголоски советского периода, когда все крутилось вокруг коллектива, звучат до сих пор. "Мы думаем, что общественное благо должно быть выше собственного. Поэтому, где-то в глубине души, мы считаем, что стыдно заботиться только о себе.

Почему русские часто тянут до последнего? Потому что у них всегда есть надежда на то, что всегда кто-то поможет – друзья, родственники, все как-то скооперируются. Мы думаем, что когда нас будет много, то обязательно совсем справимся.

Это еще один момент – мы склонны к наблюдениям и созерцанию, а европейцы – к действиям. Нам гораздо интереснее наблюдать за тем, как что-либо присходит где-то там, чем активно действовать самим. Мы активизируемся лишь в самый последний момент, когда уже нельзя ждать", – сказала кризисный психолог.

Также в России на многое реагируют по-другому из-за прошлого, насыщенного негативными моментами. Мы пережили не один кризис, а практически в одно время с информацией о коронавирусе на россиян обрушился "бонус" в виде новостей об обвале рубля. Наши соотечественники сразу приписали неприятности високосному году и, в общем-то, правильно сделали. "Разговоры о проблеме снижают тревожность, а это главное. Сейчас нужно сохранять спокойствие. Нервное напряжение, паника ни к чему хорошему не приведут. Они лишь мешают здраво мыслить", – заключила Мария Медведева.