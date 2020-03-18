Коронавирус оказался не страшен для россиян

Коронавирус Рак у Анастасии Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Среда
18 марта
Лента новостей
17:19
"Гадость какая": звезда сериала "Холоп" шокировала народ интимным фото
16:50
"Мы трясемся вместе": коронавирус заставил Виторгана принять кардинальные меры
16:42
"До сих пор в каком-то шоке": новая звезда ТНТ о круглосуточных съемках сериала "Патриот"
16:39
В Башкирии 6 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
16:29
Шокирующее признание расплывшейся Семенович: Я алкоголик
16:28
Бес в ребро: полуголая Лада Дэнс взгромоздилась на шест для стриптиза
16:26
Корпорация Suzuki празднует столетие
16:20
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
16:18
"Почему меня бросают": изумленная Бондарчук выговорилась перед россиянами
15:47
Как россияне борются с пандемией коронавируса
15:47
"Сюда всю гречку завезли": коронавирус загнал Кафельникову на острова
15:01
"На краю кладбища": Николаев раскрыл название предсмертного альбома
14:53
Мамаев собрался бежать из страны после известий о коронавирусе
14:44
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 147
14:34
В России взлетели цены на сахар и гречку
14:31
Внезапно: после развода Аршавин обратил внимание на Барановскую
14:23
Бурунов об уходе Петрова: Наконец-то отправился в преисподнюю
14:17
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
14:12
Королева спасается от коронавируса маской за 350 тысяч
14:07
"Секс – это слабость": Бикович покаялся Собчак в греховном интиме
13:59
"Это безответственность!": Брежневу в гламурной маске разнесли в пух и прах
13:54
Рассказавшая о раке звезда сериала "Каменская" пережила новое потрясение
13:46
В Подмосковье на месте снесенного дома обнаружили человеческие останки
13:40
"Дряхлая алкоголичка!": Гоген Солнцев плюнул в лицо умирающей жене Катюше
13:23
У игрока НХЛ выявили смертоносный вирус
13:21
Таисию Повалий не пустили в Америку из-за коронавируса
13:21
"Трудно сохранять хладнокровие": Еремеев раскрыл правду о шоу "На самом деле"
13:18
Судороги и смерть: раскрыта жуткая участь больных коронавирусом
13:17
"Разорвало позвонки": на съемках популярного сериала произошел несчастный случай
13:13
Звезда сериала "Тест на беременность" пыталась покончить с собой из-за трагичной любви
13:13
Стало известно об отмене конкурса "Евровидение"
13:05
"Комплекс неполноценности": полуобнаженную певицу Maruv смешали с грязью
12:41
Наплевавшая на коронавирус звезда "Триггера" увезла избранницу в отпуск в Азию
12:41
Рак сожрал бывшего мужа актрисы Екатерины Волковой
12:40
Располневший Фадеев сильно разочаровал россиян
12:35
Расторгуев публично признался в любви
12:29
В Первоуральске мужчина убил жену в зале суда
12:21
"Будет каждый год": озвучен худший сценарий пандемии коронавируса
12:08
Над свадьбой Водяновой нависла угроза
12:07
При пожаре под Москвой погиб подросток
12:01
Виторган отказался от совместной жизни с молодой любовницей
11:54
Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови
11:52
Какие сериалы можно смотреть бесплатно во время карантина
11:50
Виртуальная афиша: чем заняться на карантине
11:35
В Москве неизвестные напали с ножом на таксиста
11:30
Не изменяя традициям: Волочкова снова сверкнула прелестями
11:29
Как на дрожжах: курс доллара подскочил
11:23
Это спасет жизнь: врач дал важный совет заболевшим коронавирусом
11:09
"Уже не девочка": дочь Началовой превратилась в роскошную взрослую тетю
11:00
Покалеченный сын-фрик Яковлевой публично набросился на дочь Успенской
10:56
"Где ваша мама?": помолодевшую Пересильд перестали узнавать
10:35
В Италии нашли неожиданный препарат от коронавируса
10:29
Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату отступления смертоносного коронавируса
10:26
Каким знакам зодиака стоит бояться коронавируса
10:01
Джиган показал лежащую Оксану Самойлову
09:37
Арбенина вышла замуж за уголовника
09:35
Голый Шепелев "засветился" на Первом канале
09:09
"Конкуренция Малышевой": дети Пугачевой и Галкина высказались о коронавирусе
08:50
"Больная девочка": Успенская выложила странное видео дочери после ее сенсационных слов
08:36
Жертвами коронавируса стали более 400 человек
08:22
"Не знаю, как описать свои чувства": певица Валерия и Фадеев теперь вместе
08:12
У звезды "Дома-2" подтвердился коронавирус
08:11
"Родные ходят в церковь": онкобольной ведущий НТВ Беляев сообщил об ухудшении состояния
08:01
"Граница между жизнью и смертью": заразившийся коронавирусом врач раскрыл жуткие подробности
06:02
Медицинские маски признали бесполезными против коронавируса
04:01
Харламов предложил передать женский половой орган Малышевой шоу "Давай поженимся"
02:08
Борющийся с коронавирусом Тимати подверг сына опасности
00:02
Бородина обратилась к народу со словами о "последних копейках"
21:49
"Встречались": Пьеха рассказала правду о своих отношениях с Магомаевым
21:41
Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года
21:40
Еще трое человек заразились коронавирусом в Москве
21:18
Россиянину пробило голову огромной сосулькой
21:09
Большой обвал: назван срок обрушения российской экономики
21:08
Минкультуры закрывает Эрмитаж из-за коронавируса
20:33
"Стали квадратными": хирург высказался о зубах переделанной Орбакайте
20:11
Умер писатель Эдуард Лимонов
19:57
Пухляш из клипа Little Big отправится на "Евровидение" вместе с группой
19:48
Шойгу раскрыл удивительные особенности комплекса "Дорога памяти"
19:43
Организаторы "Евровидения" сделали заявление об отмене конкурса из-за коронавируса
19:22
"Будто тонут": страшные откровения медиков об умирающих от коронавируса
18:37
Умерла вдова космонавта Юрия Гагарина
18:30
"Температура – 40": звезда "Даешь молодежь" заявила о заражении вирусом
18:29
Чемпионат России по футболу остановили из-за коронавируса
17:55
Коронавирус мутировал? Появился новый симптом COVID-19
17:51
"Я побоялась за сердце": Толкалина узнала о требующем операции недуге
17:40
Больную коронавирусом Ольгу Куриленко отказались госпитализировать
17:36
Сказавшая о беременности Проскурякова спрятала живот под свободным платьем
17:36
Более сотни людей: число зараженных коронавирусом в России снова подскочило
17:12
"Верни деньги!": Муцениеце взорвалась после заявления о разводе
17:02
"Проплачивали": бывший муж Началовой заявил о травле после смерти певицы
16:51
В Башкирии шестерых детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
16:45
Кто поборется за три миллиона рублей на "Доме-2" в конкурсе "Свадьба года"
16:36
"Важный фейк": ученый развенчал главный миф о коронавирусе
16:33
В Подмосковье из-за коронавируса началась дезинфекция подъездов
16:29
Показавшая фото с большим животом Волкова из "Ворониных" принимает поздравления
16:09
Зарубина потеряла сознание после жуткой съемки у Еремеева
15:57
"Мать, я ослеп!": звезда "Сватов" Кравченко в умопомрачительном платье показала ноги
15:47
С голоду не умрем: Путин обратился к напуганным коронавирусом россиянам
15:43
"Получала удовольствие": Прохор Шаляпин рассказал о близости с Юлией Началовой
15:43
Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли из-за коронавируса
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зарубина потеряла сознание после жуткой съемки у Еремеева
Сраженный недугом Малинин сделал заявление с больничной койки
Обнародованы художества мучимой раком Заворотнюк
Успенская пригвоздила Борисова после показа ее странной дочери в Америке
"Зачем мне такой нужен?": Семенович раскрыла главное требование к любовнику
"Нож в сердце": Успенская загубила дочь
Общество

Коронавирус оказался не страшен для россиян

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
На мир обрушился коронавирус, и Россию он тоже не обошел стороной. Однако реакция наших граждан на объявленную пандемию оказалась совершенно неожиданной. Если граждане ЕС, закупившись всем необходимым, заперлись по квартирам без лишних вопросов, то подавляющее большинство граждан нашей страны самоуверенно считают, что эпидемия – не повод для самоизоляции.
прочитано 346 раз

"Дни.ру" поговорили с клиническим и кризисным психологом Марией Медведевой, чтобы узнать, почему россияне скептически относятся к коронавирусу. Оказалось, что без старого доброго русского "авось" здесь не обошлось.

Отношение к внешнему миру – природе

Всех европейцев, по словам психолога, объединяет одно качество – базовое недоверие к окружающему миру, то есть некий подсознательный страх, что мир небезопасен. Именно по этой причине европейцы более склонны к панике при первых признаках опасности. "Русский же человек изначально склонен воспринимать окружающий мир как нечто безопасное. Это очень хорошо прослеживается в нашей литературе, где природу часто наделяют качествами живых существ. Например, обращения к березкам, речке, как к друзьям. В этом же причина знаменитого русского "авось". Из-за доверительного отношения к миру русский человек часто выглядит легкомысленным, беспечным. И именно поэтому страх перед окружающей действительностью у нас гораздо меньше", – отметила психолог.

Индивидуализм против коллективизма

Неочевидным фактором, который, в том числе, повлиял на весьма спокойное отношение россиян к коронавирусу, стала склонность к коллективизму. Мы просто не умеем думать только о себе и всегда надеемся, что в сложную минуту случится чудо, и кто-нибудь обязательно поможет. Европейцы, говорит Медведева, мыслят совершенно иначе. Они сконцентрированы на своих интересах, ориентированы только на личную конкурентоспособность.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

"Для европейцев важен дух соревновательности. Они рассуждают так: "если успею первым, буду проворнее, шустрее, сообразительнее, то значит, я выживу". Именно поэтому люди побежали закупаться товарами первой необходимости, чтобы успеть первым. Но основное, что движет гражданами ЕС – это все-таки страх. Тот самый – что окружающий мир небезопасен", – уверена эксперт.

Психолог подчеркнула, что плюс такого подхода – осознанность. Европейцы, по словам Марии Медведевой, лучше понимают себя, слышат себя, ощущают собственную ценность. И именно ощущение собственной ценности побуждает их сразу же включать максимальную заботу о своей персоне при первых признаках опасности.

В России на протяжении многих лет у граждан формировалось иное понимание себя в обществе. Отголоски советского периода, когда все крутилось вокруг коллектива, звучат до сих пор. "Мы думаем, что общественное благо должно быть выше собственного. Поэтому, где-то в глубине души, мы считаем, что стыдно заботиться только о себе.

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Почему русские часто тянут до последнего? Потому что у них всегда есть надежда на то, что всегда кто-то поможет – друзья, родственники, все как-то скооперируются. Мы думаем, что когда нас будет много, то обязательно совсем справимся.

Это еще один момент – мы склонны к наблюдениям и созерцанию, а европейцы – к действиям. Нам гораздо интереснее наблюдать за тем, как что-либо присходит где-то там, чем активно действовать самим. Мы активизируемся лишь в самый последний момент, когда уже нельзя ждать", – сказала кризисный психолог.

Также в России на многое реагируют по-другому из-за прошлого, насыщенного негативными моментами. Мы пережили не один кризис, а практически в одно время с информацией о коронавирусе на россиян обрушился "бонус" в виде новостей об обвале рубля. Наши соотечественники сразу приписали неприятности високосному году и, в общем-то, правильно сделали. "Разговоры о проблеме снижают тревожность, а это главное. Сейчас нужно сохранять спокойствие. Нервное напряжение, паника ни к чему хорошему не приведут. Они лишь мешают здраво мыслить", – заключила Мария Медведева.

18 марта 2020, 16:06

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице
Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы
"Стирает ему память": странная поза Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение
Глава Минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров страны из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Шокирующее признание расплывшейся Семенович: Я алкоголик
Бес в ребро: полуголая Лада Дэнс взгромоздилась на шест для стриптиза
"Почему меня бросают": изумленная Бондарчук выговорилась перед россиянами
"Сюда всю гречку завезли": коронавирус загнал Кафельникову на острова

Проишествия

Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
Аниматор изуродовал ребенка во время праздника в Москве
Есть пострадавшие: жуткий ураган разрушает Москву
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

"Родные ходят в церковь": онкобольной ведущий НТВ Беляев сообщил об ухудшении состояния

Географ уже много лет борется с раком
Шоу-бизнес

Арбенина вышла замуж за уголовника

Такого от певицы никто не ожидал
Шоу-бизнес

"Конкуренция Малышевой": дети Пугачевой и Галкина высказались о коронавирусе

Наследники звездной пары дали полезные советы
Шоу-бизнес

Виторган отказался от совместной жизни с молодой любовницей

Влюбленные дали совместное интервью

Гороскоп

Каким знакам зодиака стоит бояться коронавируса
Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года
Гороскоп на завтра, 17 марта
Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+