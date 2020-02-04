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Общество

Ситуация критичная: Россию оставили без вакцины от коронавируса

Фото: Xiao Yijiu/XinHua/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса может обернуться для нашей страны трагедией. Дело в том, что Китай отказался передать России образец возбудителя опасной инфекции.

Продолжение: Город вымер: раскрыты страшные последствия эпидемии коронавируса
прочитано 1146 раз

Запросы в КНР от нашей страны поступали неоднократно, но воз и ныне там. Об этом сообщила глава штаба по противодействию опасной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова.

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 Эпидемия коронавируса

Сюжеты Эпидемия коронавируса

По словам опытного вирусолога, пожелавшего остаться анонимным, отсутствие образца вируса для наших соотечественников критично. "В России сегодня нет лаборатории, которая была бы способна полноценно и достоверно воссоздать сам вирус на основе его генетической информации. Такие лаборатории есть, например, в США, Германии", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

Это означает, что отечественным специалистам будет крайне сложно создать вакцину. При этом Голикова добавила, что российские ученые все же располагают тестом-системой для диагностики нового коронавируса, не имея его образца. Для этого им было достаточно знать последовательность генома.

Известно, что эпидемия коронавируса коснулась и России – ранее были зафиксированы двое больных. Вирусолог отметил, что теоретически образец возбудителя инфекции можно взять от них. "Для этого пациент должен дать согласие на довольно сложную диагностическую процедуру – бронхоскопию (через нос или горло в бронхи вводится гибкий зонд). Требуется получить особый биоматериал – бронхоальвеолярный смыв. Именно из него выделяется респираторный вирус", – пояснил эксперт.

Однако и в этом случае нет 100%-ной гарантии, что удастся добраться до участка, где находится вирус. А пока, по словам медика, в борьбе с эпидемией коронавируса России приходится верить на слово китайским коллегам. 

Автор: 4 февраля 2020, 08:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
В Библии в Апокалипсисе чисто написано, кто принимает начертание 666 на тело свое тот будет иметь ЯЗВЫ НА ТЕЛЕ.
Китайцы первые АКТИВНО стали пропечатывать тела числом ЗВЕРЯ "BEAST".
То же самое ждет и РУССКИХ И ДРУГИХ ПЛЕМЕН И НАРОДОВ ПЛАНЕТЫ!
ЛЮДИ ВАМ НАДО ПОКАЯТЬСЯ И ОТВЕРГНУТЬ НАЧЕРТАНИЕ ЛУКАВОГО.
АМИНЬ
АЛЛИЛУЙЯ
ПилигримГость
Ответить
Отец Павло Имя любимое мое Вера в Бабло
v=Aabm8IptLHY

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ = ОЛИГАРХ ГУНДЯЕВ. Властные группировки России. Часть 5
Крамола
v=gO2hPbfWYyA
ПилигримГость
Ответить
Они торопятся. Почему ускорились темпы цифровизации 666. Ольга Четверикова
День ТВ
v=tv0E4mBGABE

Татьяна Белова 2 месяца назад
Торопятся оцифровать 666, потому что много Русского народа проснулись.
Ответить 322

П.С.
ОТЕЦ КРЕМЛЯ ДЬЯВОЛ!
АМИНЬ

ПРЕКРАТИТЕ НАЗЫВАТЬ ЛЖЕ ПАРТРИАРХА "СВЯТЕЙШИЙ! ЭТО ШАКАЛ-ВОЛК В ОВЧЕЙ ШКУРЕ!
Гость
Ответить
Китай устроит орде рай !!!!!!!
1

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