Ситуация критичная: Россию оставили без вакцины от коронавируса

Запросы в КНР от нашей страны поступали неоднократно, но воз и ныне там. Об этом сообщила глава штаба по противодействию опасной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам опытного вирусолога, пожелавшего остаться анонимным, отсутствие образца вируса для наших соотечественников критично. "В России сегодня нет лаборатории, которая была бы способна полноценно и достоверно воссоздать сам вирус на основе его генетической информации. Такие лаборатории есть, например, в США, Германии", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".
Это означает, что отечественным специалистам будет крайне сложно создать вакцину. При этом Голикова добавила, что российские ученые все же располагают тестом-системой для диагностики нового коронавируса, не имея его образца. Для этого им было достаточно знать последовательность генома.
Известно, что эпидемия коронавируса коснулась и России – ранее были зафиксированы двое больных. Вирусолог отметил, что теоретически образец возбудителя инфекции можно взять от них. "Для этого пациент должен дать согласие на довольно сложную диагностическую процедуру – бронхоскопию (через нос или горло в бронхи вводится гибкий зонд). Требуется получить особый биоматериал – бронхоальвеолярный смыв. Именно из него выделяется респираторный вирус", – пояснил эксперт.
Однако и в этом случае нет 100%-ной гарантии, что удастся добраться до участка, где находится вирус. А пока, по словам медика, в борьбе с эпидемией коронавируса России приходится верить на слово китайским коллегам.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Удочка или рыба
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Давайте поговорим об отцовстве
Что случилось с дочкой Успенской?
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей