Ситуация критичная: Россию оставили без вакцины от коронавируса

Эпидемия коронавируса может обернуться для нашей страны трагедией. Дело в том, что Китай отказался передать России образец возбудителя опасной инфекции.

Запросы в КНР от нашей страны поступали неоднократно, но воз и ныне там. Об этом сообщила глава штаба по противодействию опасной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам опытного вирусолога, пожелавшего остаться анонимным, отсутствие образца вируса для наших соотечественников критично. "В России сегодня нет лаборатории, которая была бы способна полноценно и достоверно воссоздать сам вирус на основе его генетической информации. Такие лаборатории есть, например, в США, Германии", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

Это означает, что отечественным специалистам будет крайне сложно создать вакцину. При этом Голикова добавила, что российские ученые все же располагают тестом-системой для диагностики нового коронавируса, не имея его образца. Для этого им было достаточно знать последовательность генома.

Известно, что эпидемия коронавируса коснулась и России – ранее были зафиксированы двое больных. Вирусолог отметил, что теоретически образец возбудителя инфекции можно взять от них. "Для этого пациент должен дать согласие на довольно сложную диагностическую процедуру – бронхоскопию (через нос или горло в бронхи вводится гибкий зонд). Требуется получить особый биоматериал – бронхоальвеолярный смыв. Именно из него выделяется респираторный вирус", – пояснил эксперт.

Однако и в этом случае нет 100%-ной гарантии, что удастся добраться до участка, где находится вирус. А пока, по словам медика, в борьбе с эпидемией коронавируса России приходится верить на слово китайским коллегам.