Кейт Миддлтон быстро нашла замену сбежавшей из дворца Меган Маркл

Но после того, как герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих королевских обязанностей, они перестали выходить в свет. Более того, они покинули родную страну, прихватив с собой сына Арчи.
В связи с их отъездом остальным членам британской королевской семьи пришлось принимать экстренные решения. Так, например, встал вопрос о том, с кем теперь будут появляться на публике герцог и герцогиня Кембриджские.
К слову, долго думать они не стали. Поэтому во время одного из последних визитов, которое состоялось в медицинском центре "Стэнфорд-холл" в Лафборо, принц Уильям и Кейт Миддлтон явились в компании принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз. По слухам, именно жена внука королевы Елизаветы II предложила эту идею, которую все остальные охотно поддержали, сообщает Teleprogramma.pro.
Судя по всему, теперь бринтанцам придется привыкать к обновленной "великолепной четверке". Этот союз двух королевских пар крайне важен сейчас для имиджа всей семьи. Остается лишь надеяться, что им удастся восстановить репутацию монархии.
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