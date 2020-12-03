На что потратят денежные призы победители "Большой перемены"

В начале ноября состоялся финал всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Победителями стали 300 одиннадцатиклассников и столько же учащихся 9-10 классов. Ребята рассказали о планах на будущее и о том, на что потратят премии.



Победители из числа одиннадцатиклассников получили по миллиону рублей, учащиеся 9-10 классов – по 200 тысяч. Они смогут потратить деньги на обучение и покупку образовательных гаджетов. Все финалисты получили путевки в детский центр "Артек". А 20 лучших школ – по два миллиона рублей на закупку оборудования.



Наталья Авдеева из Саратова создала 16-минутный танцевальный ролик в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она научилась монтировать, собрала много информации о музыке и костюмах тех лет. Школьница планирует потратить приз на танцевальные мастер-классы и покупку гаджетов для развития своих соцсетей.

В свою очередь Иван Шишкин из Кирова разработал компьютерную игру для детей младшего и среднего возраста. Она учит правильно переходить дорогу, тушить пожар, распознавать опасность и прочее. Школьник потратит приз на образование и профессиональное развитие. Ему нужен ноутбук с мощным процессором.

Творчеством занимается и Мария Мирошник из Самары. Школьница увлекается живописью, изучает программирование.

Несмотря на юный возраст, она написала четыре книги. Среди них – романтическая история о девушке с высоким ростом "Дневник дылды". История рассказывает о том, как героиня поборола комплексы. Приз победительница "Большой перемены" потратит на продвижение своих книг.

А одиннадцатиклассник Даниял Шабанов намерен отложить денежную премию на оплату ординатуры. Он мечтает стать детским хирургом. Сестра юноши работает медиком в Москве. Он надеется, что в будущем в их семье будет медицинская династия.

"Мой кумир – Леонид Рошаль, он великолепный мастер своего дела, и я восхищаюсь его профессионализмом. Если бы мечта сбылась, я бы поговорил с Леонидом Михайловичем о моем выборе профессии, о том, как перебороть страхи в медицине, и на что лучше опираться в будущем во время учебы", – рассказал победитель конкурса.

Организаторами "Большой перемены" выступают АНО "Россия – страна возможностей", Министерство просвещения, Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр". Конкурс стал ежегодным. Новый сезон начнется 28 марта 2021 года.