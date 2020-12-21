Хоккей с президентом: Путин исполнил новогоднее желание 9-летнего Димы из Челябинской области

Президент России Владимир Путин принял участие в важном для российского общества мероприятии. Речь идет о благотворительной акции "Елка желаний". Данное событие ставило перед собой целью помочь людям, которые столкнулись с серьезными трудностями и сложностями, которые влияют на все социальные аспекты жизни.
Российского главнокомандующего попросили уделить время мероприятию, Путин сдержал слово. Президент покатался на коньках с Димой Ащепковым из Челябинской области. Данная встреча попала в объективы камер российских телеканалов.
Стоит отметить, что Дима давно мечтал больше узнать о работе первого лица страны. Теперь мальчик удостоверился, что президент обладает человеческими качествами, которые присущи любому человеку. При этом Путин в своем недавнем интервью заявлял, что ему хотелось бы оставаться самим собой, а не превращаться из личности в функцию.
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Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
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