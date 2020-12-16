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Как выбрать шампанское к Новому году

Как выбрать шампанское к Новому году

Фото: Rosseforp/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Сомелье Владимир Цапелик рассказал, как выбрать игристый напиток в преддверии Нового года 2021. Эксперт отметил, что при покупке шампанского следует обратить внимание на ценник.
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По словам сомелье, если вы покупаете бутылку за 250 рублей, то неизвестно, из чего оно было сделано. Очень повезет, если это будет качественный напиток.

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Владимир Цапелик порекомендовал приобретать шампанское по более высокой цене – начиная от 350 рублей и выше. "Чем дороже, тем лучше", – цитирует специалиста "Радио 1". Он объяснил, что есть две основных технологии: резервуарная и классический бутылочный способ.

Сомелье добавил, что хорошее шампанское будет стоить не менее семисот или даже тысячи рублей. Это будет вино, сделанное по классической технологии. Цапелик сказал, что не все игристое вино из Франции качественное.

Так, шампанское самого высокого уровня производят непосредственно в Шампани. Другие регионы делают вина, которые могут стоить дешево – 250–350 рублей. Однако, по словам эксперта, их покупать не стоит. При таком бюджете лучше предпочесть напиток, сделанный в России.

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Автор: 16 декабря 2020, 04:17 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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