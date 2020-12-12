Цены на самые важные продукты в России взлетели на 70%: Генпрокуратура начала проверку

Ситуация докатилась даже до первых лиц государства. На одном из совещаний президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на некоторые продукты попросту невозможно списать на пандемию коронавируса SARS-CoV-2, поскольку многие из них производятся внутри страны. А премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил в произошедшем федеральные ведомства – ФАС, Минпромторг и Минсельхоз. Глава правительства считает, что эти органы попросту "недоглядели" за процессом и недооценили риски и поручил им разработать предложения по выходу из ситуации.
Более точные причины скачка цен взялась расследовать Генеральная прокуратура России. В ведомстве отметили, что такие важные продукты, как подсолнечное масло, мука, хлеб и сахар подорожали на целых 70%. Специалисты считают, что основания для такого роста цен нет.
В Генпрокуратуре добавили, что проверка будет проходить во всех регионах страны, в ней будут задействованы, в том числе – антимонопольные органы. Представители ведомства подчеркнули, что вслед за выявленными нарушениями последует "решительная и принципиальная" реакция. Особенно жесткое наказание при этом грозит участникам картельных сговоров.
Популярные темы форума
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Когда хохлы кастрюли снимут?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Если мужчина добрый
Изменила будущему супругу
Залетела!!!