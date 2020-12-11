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Общество
Главное новогоднее блюдо России подорожало из-за стремительного роста цен на продукты

Главное новогоднее блюдо России подорожало из-за стремительного роста цен на продукты

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В последние месяцы в России наблюдается неуклонный рост цен на важные продукты питания. Вопреки расхожему мнению, пандемия COVID-19 тут ни при чем.
прочитано 2730 раз

Президент России Владимир Путин на днях опроверг взаимосвязь подорожания продуктов в стране и распространения коронавиурса SARS-CoV-2. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства обратил внимание, что в цене прибавили и те товары, что производятся в России – молоко, масло, хлеб, мука и макароны. По мнению российского лидера, эту тенденцию нельзя списать на пандемию.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин связал подорожание с плохой работой федеральных ведомств. Глава правительства заявил, что ситуация является результатом недоработки Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минпромторга и Минсельхоза, которые пустили дело на самотек и недооценили риски.

Специалисты самого крупного в стране оператора фискальных данных "Платформа ОФД" установили, что из-за стремительного роста цен в России существенно возросли траты на приготовление главного новогоднего блюда – салата оливье. Результаты исследования показали, что суммарная стоимость ингредиентов в ноябре-декабре текущего года составила 357 рублей, что на 8,5% выше, чем в аналогичный период годом ранее.

Эксперты подсчитали, как изменились цены на основные составляющие салата по классическому рецепту. Выяснилось, что 300 грамм вареной колбасы сейчас можно приобрести за 92,5 рубля – на 3% дороже, чем в 2019 году. Сильнее всего в цене прибавила картошка – сейчас она на целую четверть дороже, чем годом ранее – около 35,5 рубля за полкило.



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Автор: 11 декабря 2020, 09:39 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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