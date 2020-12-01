СК опроверг сообщения о проверке высказываний Навального

"Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности", – сказано в сообщении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
В СК подчеркнули, что всегда оперативно информируют общественность о значимых доследственных проверках и уголовных делах, которые находятся в производстве.
Петренко призвала СМИ распространять только проверенные сообщения от официальных источников. "А не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам", – сказала представитель СК.
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